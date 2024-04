Netinkäyttöäsi seurataan, tämä on tietoturvallisin selain

Verkkoselain on keskeisessä roolissa jokaisen netinkäyttäjän arjessa. Ennen kuin käyttäjän on mahdollista edes vierailla millään verkkosivulla, hänen on ladattava laitteeseen verkkoselain. Yleensä selain on asennettuna jo valmiiksi, mutta verkosta on ladattavissa myös lukuisten muiden kehittäjien selaimia.

Tunnetuimpien ja suosituimpien selainten joukossa ovat esimerkiksi Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Opera. Saatavilla on myös lukuisia muita vähemmän tunnettujen kehittäjien selaimia.

Suuren valinnanvaran edessä voi herätä kysymys, mikä selain omalle laitteelle kannattaa sitten asentaa? Vai onko sillä oikeastaan edes merkitystä, sillä lähes kaikki verkkoselaimet ovat perustoiminnoiltaan hyvin samankaltaisia?

Tietokirjailijan ja tietoturva-asiantuntijan Petteri Järvisen mukaan vakioselaimista Brave turvaa yksityisyyden parhaiten, mutta Safari on myös hyvä.

– Chromen ja varsinkin Firefoxin saa selainlaajennusten avulla säädettyä hyväksi, mutta se vaatii hieman työtä, Järvinen vastaa Verkkouutisille.

Suosituimpien selainten joukossa ovat myös Microsoftin Edge ja Googlen Chrome. Näiden selainten kohdalla on hyvä tiedostaa, että ne keräävät muita selaimia enemmän tietoa käyttäjästään. Tämä johtuu Järvisen mukaan siitä, että selainten valmista myy myös mainoksia ja haluaa sen vuoksi seurata selaustietoja.

– Microsoftin Edge on ärsyttävä myös sen vuoksi, että se tyrkyttää itseään puoliväkisin oletusselaimeksi ja linkittää mukaan muitakin Microsoftin palveluita, kuten Onedrive-levyn ja sähköpostipalvelut.

Pidä selaimesi ajan tasalla

Parhaiten käyttäjä voi parantaa verkkoselaimensa tietoturvaa huolehtimalla aina päivityksistä.

– Chromeen päivityksiä ilmestyy viikoittain ja niistä tulee selkeä ilmoitus selaimen oikeaan ylänurkkaan, sitä kannattaa aina painaa.

Hänen mukaansa yksityisyys-tila (incognito) on myös hyvä tapa välttyä ylimääräisiltä evästeiltä, ja se toimii kaikissa selaimissa.

– Osoiterivi kannattaa aina tarkistaa huolellisesti, mikä varsinkin mobiiliselaimissa on hankalaa, koska osoitteesta näkyy vain osa kerrallaan, Järvinen toteaa.

Oleellista on katsoa myös domain-nimi ja maakoodi (.fi).

– VPN-yhteys parantaa turvallisuutta avoimissa wifi-verkoissa, joissa operaattoriin tai linjan suojaukseen ei voida luottaa.

Turhia selainlaajennuksia ei Järvisen mukaan kannata asentaa, sillä ne voivat sisältää turva-aukkoja ja näkevät selaimen liikenteen.

Tietoturva-asiantuntija suosittelee käyttämään vain tunnettuja verkkoselaimia. Kuvassa Safarin, Microsoft Edgen, Mozilla Firefoxin ja Google Chromen logot.

Pysyttele tunnettujen kehittäjien selaimissa

Saatavilla on useita eri kehittäjien internet-selaimia. Mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun valitsee itselleen sopivaa selainta?

Järvinen suosittelee pitäytymään tunnetuissa nimissä, kuten Chrome, Firefox, Safari, Edge ja Brave sekä älypuhelinten valmistajien selaimet.

– Ekosysteemi vaikuttaa myös, sillä Chrome toimii parhaiten Googlen palvelujen kanssa, Microsoftin Edge integroituu hyvin Windowsiin ja siinä on Copilot-tekoäly ja Macissa Safari on itsestään selvä valinta.

– On myös mukavaa, että mobiililaite ja pöytäkone/läppäri jakavat surffaustiedot ja historian keskenään, jolloin työtä on helppo jatkaa laitteesta riippumatta. Sivujen yhteensopivuus ei enää ole ongelma, sillä käytännössä kaikki käyttävät samaa selainmoottoria, Järvinen jatkaa.

Käyttäjän on mahdollista käyttää myös useita verkkoselaimia samanaikaisesti. Esimerkiksi Järvinen itse kertoo käyttävänsä Chromea, Safaria ja jonkin verran myös Edgeä sekä Bravea.

– Jokaisessa on omia näppäriä ominaisuuksia. Esimerkiksi Edge siirtää näppärästi tiedostoja kuvia iPhone-laitteista Windows-koneelle ja sen pystysuorat välilehdet ovat käteviä.

Hänen mukaansa kaikissa selaimissa on samat vakiotoiminnot, mutta lisäominaisuudet vaihtelevat.

– Näppituntumana on vielä, että Safarin haitallisten sivujen sulkulista päivittyy muita huonommin, joten se sallii muita useammin pääsyn haittasivuille.

Järvinen ei suosittele käyttämään mitään sellaista selainta, jota ei ole päivitetty ajan tasalle. Tietoturva-asiantuntija kehottaa välttämään myös tuntemattomia, sovelluskaupoista ladattavia versioita, sillä niiden taustoista ei ole tietoa.

– En käyttäisi myöskään somepalveluissa olevaa sisäistä selainta, koska mobiililaitteissa ne voivat seurata linkeistä käynnistyvien sivustojen käyttöä.

