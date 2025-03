Nesteen johtajasopimus paljasti valtion omistajaohjauksen ongelmat

Öljy-yhtiö Nesteen toimitusjohtajan Heikki Malisen palkkiojärjestely on viimeisin lenkki ketjuun valtion omistajaohjauksen epäonnistumisia. Valtiolla on ollut vuosikymmeniä vaikeuksia saada läpi kohtuullista linjaa yhtiöissä, joissa se on merkittävä omistaja.

Valtio omistaa Nesteestä 44,2 prosenttia. Yhtiön hallitus vähät välitti omistajaohjauksen periaatepäätöksistä.

Maliselle on räätälöity huima kannustinpaketti. Hänen kuukausipalkkansa on 100 020 euroa. Yhteensä 1,2 miljoonaa euroa vuodessa.

Vain muutaman kuukauden pestissään puurtanut Malinen on saamassa paktin, jonka mukaan kannustepalkkio voi olla 320 prosenttia peruspalkasta. Tämän lisäksi Malisen salkkuun pannaan Nesteen osakkeita 1,25 miljoonan euron arvosta.

Paketti tehtiin siitä huolimatta, että Nesteellä menee vielä huonommin kuin valtiolla. Yhtiön osakkeen arvo on laskenut 85 prosenttia neljässä vuodessa.

Nesteen hallituksessa kesään 2024 vaikuttanut Malinen aloitti toimitusjohtajana lokakuussa. Yhtiön loppuvuoden tulos oli 160 miljoonaa euroa pakkasella.

Yhtiön hallituksen pullikointi pääomistajaa vastaan kertoo myös siitä, että valtio on ollut hampaaton. Kerta ei ollut ensimmäinen, kun valtionyhtiöstä maksetaan miljoonia toimivalle johdolle.

Fortumin toimitusjohtaja Mikael Lilius kuittasi yhtiöstä tämän vuosituhannen alussa palkkana ja erilaisina palkkioina yhteensä 33 miljoonaa euroa. Valtio omistaa enemmistön Fortumin osakkeista.

Valtio-omistaja on riisunut itseltään aseita. Aiemmin valtio nimesi säännöllisesti edustajansa yhtiöiden hallituksiin. Tästä luovuttiin osaksi siksi, että pelättiin valtion edustajan ”vaihtavan puolta”.

Nesteen tapauksessa valtio voi puuttua yhtiön toimintaan vaikuttamalla hallituksen kokoonpanoon. Nyt valtio aikoo toimia.

Yhtiökokous on 25. kuluvaa kuuta. Osa hallituksesta ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja lähtevät yhtiöstä.

Nesteen tapauksessa kävi samalla tavalla kuin Fortumin palkitsemisohjelmissa, maito kaatui ennen kuin pääomistaja ehti väliin.

Ajankohdissakin on yhtäläisyyksiä. Lilius nosti rahansa finanssikriisin keskellä. Maliselle on kyhätty sampoa aikana, jolloin hallitus on turvautunut koviin keinoihin talouspolitiikassa.

Hallitus yrittää katkaista Suomen velkaantumisen. Se tietää leikkauksia erilaisiin etuuksiin samanaikaisesti, kun muutamat hyväosaiset lihottavat massejaan.

Nesteen hallituksen toiminta on härskiä. Väistämättä tulee mieleen kysymys, eikö yhtiössä tiedetä, millaisessa yhteiskunnassa ja maailmassa se toimii.

Luulen, että Nesteessä katsotaan ikkunoista ulos, mutta hallitus ei ole piitannut näkemästään. Kokousten jälkeen klubeilla ihmetellään, mistä tämä kateuden, inhon ja vastakkainasettelun lisääntyminen johtuu.

Suuttumusta on helppo ymmärtää. Johtajille pitää maksaa hyvää palkkaa, mutta palkitseminen on eri asia. Maliselle pystytettiin hillotolppa samaan aikaan, kun yhtiö aikoo vähentää satoja työpaikkoja.

Uskottavan omistajan pitää pystyä vaikuttamaan muutenkin kuin jälkikäteen. Valtio löytäisi halutessaan osakkuusyhtiöidensä hallituksiin henkilöitä, jotka pitävät huolta veronmaksajien eduista.

Vaikeaa se on, koska pörssiyhtiön ja veronmaksajien edut eivät ole yhteiset. Siitäkin huolimatta eduskunnan luottamuksen varassa toimivan hallituksen on huolehdittava parhaansa mukaan yhteiskuntamoraalista yhtiöissä, joissa se on mukana.