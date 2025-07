Neljän päivän työstä ei pidä maksaa viiden päivän palkkaa

Suomessa on virinnyt kesäkeskustelu työajan lyhentämisestä ja nelipäiväisestä työviikosta. Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) ei lämpene ajatukselle.

– Aina säännöllisin väliajoin vasemmisto ilmoittaa tavoitteeksi nelipäiväisen työviikon. Ja tätä sitten kutsutaan puoltamaan vasemmistolaiset asiantuntijat. Mutta jos siirrytään nelipäiväiseen työviikkoon, niin myös palkkaa tulee silloin saada vain neljästä päivästä, Kauma kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hän on jakanut Helsingin Sanomien jutun, jonka mukaan työajan lyhentämistä koskevien tutkimusten laadusta on syntynyt kiista tutkijoiden välille.

Jutussa viitataan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhasen blogikirjoitukseen, jonka mukaan media on uutisoinut kritiikittömästi nelipäiväisen työviikon selvityksistä, joiden menetelmät eivät hänen mukaansa täytä akateemisia perusvaatimuksia.

– Yhteistä näille raporteille on, että ne ovat peräisin nelipäiväistä työviikkoa ajavista organisaatioista. Monista raporteista vastaava The Autonomy Institute on ajatuspaja ja konsulttitoimisto, joka myy nelipäiväiseen työviikkoon liittyviä palveluita. Ehkäpä tämä tarjoaa selityksen raporttien menetelmällisille heikkouksille, Kauhanen kirjoitti blogissaan.

Myöhemmin Autonomy Instituten tutkijat HS:n mukaan torjuivat Kauhasen arvostelun.

Pia Kauman mukaan työntekijöiden hyvinvointi ei edellytä työajan lyhentämistä.

– Työnantajan velvollisuus on jättää työntekijöille riittävästi aikaa työstä palautumiseen ja siihen, että työn ja perhe-elämän pystyy pitämään tasapainossa. Se ei kuitenkaan edellytä nelipäiväistä työviikkoa, vaan hyvää johtamista ja työn organisointia, hän kirjoittaa X:ssä.

Kauman aloittamaa keskustelua on kommentoinut myös kokoomusnuorten puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Binga Tupamäki.

– Suurin kysymys tässä on julkisen sektorin työajat. Olisiko kaikki virastot ja koulut auki neljä päivää viikossa? Eli käytännössä yhteiskunnan tahti hidastuu ja kansantalous laskee. Vai palkataanko valtava määrä lisää työntekijöitä valmiiksi velkautuvalle sektorille, hän kysyy.

