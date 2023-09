Neljä Venäjän ammusvarastoa räjäytettiin – taistelut jatkuvat kiivaina

Ukrainan etelärintamalla toimivan Taurian ryhmän komentaja, prikaatikenraali Oleksandr Tarnavskyi kertoo Telegramissa Ukrainan tykistön olleen viimeisen vuorokauden aikana tehokas ja aktiivinen. Taurian ryhmän muodostavat Ukrainan 35. merijalkaväen prikaati ja 55. tykistöprikaati.

– Ukrainan asevoimien tykistöyksiköt toteuttivat Taurian lohkolla 1116 tulitehtävää vuorokauden aikana. Eilispäivän aikana vihollinen menetti 224 sotilasta (70 kaatuneina, 154 haavoittuneina ja 1 vangittuna).

Ukrainan tykistö tuhosi 51 venäläistä sotilaskohdetta.

– Mukaan lukien kuusi panssarivaunua, 11 panssaroitua taisteluajoneuvoa, viisi tykistöyksikköä, yhden ilmatorjuntajärjestelmän, 21 lennokkia, neljä ajoneuvoa ja kaksi kappaletta erikoiskalustuoa. Lisäksi neljä ammusvarikkoa tuhottiin, kirjoittaa Tarnavskyi.

Venäläiset vastaavasti hyökkäsivät Taurian lohkolla ukrainalaisten asemiin 17 kertaa, toteuttivat 783 tykistöiskua, laukaisivat yhden ohjuksen ja toteuttivat 17 ilmaiskua.

Kansainvälinen sotatutkimusinstituutti (ISW) arvioi ukrainalaisten laajentaneen tunkeutumistaan Zaporižžjan alueelle ja edenneen Robotynesta puolitoista kilometriä etelään sijaitsevan Novoprokopivkan kylän ympäristöön. Aiemmin ISW vahvisti ukrainalaisten murtautuneen venäläisten puolustusnlinjan läpi Verboven länsipuolella.

Myös Ukrainan asevoimien pääesikunta vahvistaa, että lauantai 23. syyskuuta 2023 oli aktiivinen päivä. Pääesikunnan mukaan vuorokauden aikana taistelukosketuksia oli yli 20. Ukrainan vastahyökkäys jatkuu Melitopolin ja Bahmutin suunnissa.

Lauantain aikana Ukrainan ilmavoimat teki yhteensä 16 ilmaiskua, joista yhdeksän kohdistui vihollisjoukkojen keskittymiin, aseistukseen ja muuhun sotilaskalustoon ja seitsemän vihollisen ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä vastaan.

Vastaavasti venäläiset jatkoivat siviilikohteisiin kohdistettuja terrorihyökkäyksiään. Ukraina pudotti hyökkääjän laukaisemasta 15 Shahed-136/131-räjähdelennokeista 14.

– Lisäksi vihollinen teki viisi ohjusiskua, 57 ilmaiskua ja 38 raketti-iskua ukrainalaisjoukkojen asemia ja siviili-infrastruktuuria vastaan. Valitettavasti venäläisten terrorihyökkäyksistä on koitunut siviiliuhreja ja yksityiset asuinalueet sekä muu siviili-infrastruktuuri on kärsinyt vahinkoja tai tuhoutunut.

Lisäksi venäläiset kohdistivat tykistötultaan 70 ukrainalaiseen kylään ja muuhun asutuskeskukseen Tšernihivissä, Sumyssa, Harkovassa, Luhanskissa, Donetskissa, Zaporižžjassa ja Hersonissa.

Ukrainian forces are deepening their penetration in #Zaporizhia Oblast and are assaulting Novoprokopivka – a frontline village 1.5 km immediately south of #Robotyne . (1/3) https://t.co/my6TaNAzgu https://t.co/zFpKFVoT0q pic.twitter.com/lsLxH2xCEL

2/ Geolocated combat footage posted on September 23 shows elements of the Russian 70th Regiment (42nd MRD, 58th CAA) ambushing and killing two Ukrainian infantrymen in #Novoprokopivka’s NE outskirts, indicating that UKR has likely cleared Russian positions between it & Robotyne. pic.twitter.com/oxVPYhoajo

— ISW (@TheStudyofWar) September 24, 2023