Neljä panttivankia palautettiin Israeliin hauta-arkuissa

Neljän kuolleen israelilaisen panttivangin arkut on kuljetettu rajan yli Israeliin. Asiasta kertoo Israelin puolustusvoimat viestipalvelu X:ssä.

Terroristijärjestö Hamas luovutti arkut Gazan kaistalla. Mediatietojen mukaan kuolleet panttivangit joutuivat Hamasin vangeiksi 7. lokakuuta 2023 tapahtuneen Hamasin iskun yhteydessä. Osan panttivangeista on kerrottu olleen lapsia. Hamas väittää, että osa uhreista olisi kuollut Israelin ohjusiskuissa.

Puolustusvoimien mukaan vainajat kuljetaan kansallisen oikeuslääketieteen instituuttiin tutkimuksia varten. Samalla saadaan tarkempaa tietoa vainajien kuolinsyystä.

A short while ago, IDF and ISA forces brought the coffins of the four deceased hostages over the border into Israel, and they are being taken to the National Institute of Forensic Medicine to undergo an identification procedure. IDF representatives are accompanying their families…

— Israel Defense Forces (@IDF) February 20, 2025