Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) pohtii blogitekstissään Yhdysvaltain ja Iranin välistä kahden viikon mittaista tulitaukoa.

– Tulitauko siis tehtiin tilanteessa, missä Iranissa vallassa jatkaa vanha vallankumouskaarti. Johtoa on tapettu, mutta hallinnon perusta on samaa. Kysyä pitääkin, että mitä (Yhdysvaltain presidentti Donald) Trump tällä roistoretkellään saavutti? Iran voi olla jopa kansana nyt yhtenäisempi ja ainakin USA- ja länsikriittisempi ja osin varmasti vihamielisempikin, Heinonen kirjoittaa.

– Ja pahaa pelkään, että USA:n ryöstöretki päättyy niin, että Iran rakentaa sen suojissa itselleen sen haluamansa ydinaseen? Voi hyvin käydä niin, että haavansa nuoltuaan ja noustuaan Iran on entistä vahvempi diktatuuri ja kansa entistä tiukemmin kansalliskaartin näpeissä?

Iran lupautui avaamaan tulitauon ajaksi Hormuzinsalmen.

– Iran valvoo itse laivaliikennettä eli sellainen avaus, Heinonen sivaltaa.

Trump kertoi omassa Truth Social -viestipalvelussaan, että Yhdysvallat saavutti kaikki sotilaalliset tavoitteensa ja neuvottelee parhaillaan lopullisesta sopimuksesta pitkäaikaisesta rauhasta.

– Mielenkiintoista, sillä vanha hallinto Iranissa on edelleen vallassa – toki uusin kasvoin – mutta uskon, että entistä päättäväisempänä ja vähintäänkin katkerana, Heinonen toteaa.

Iranin ja Yhdysvaltojen välisten rauhanneuvottelujen on määrä alkaa perjantaina 10. huhtikuuta Pakistanissa.

– Ainakin nyt näyttää siltä, että Iran voitti ainakin ensimmäisen erän, Heinonen sanoo.

Iran esitti 10-kohtaisen rauhansuunnitelmansa. Trump kuvasi sitä ”toimivaksi”.

– Ja miettikää, että Trumpin toimivaksi nimittämä pohja pitää sisällään sellaiset vaateet kuin Iranin ydinaseeseen tähtäävän ”uraaninrikastusohjelman hyväksymisen”, mutta myös sen, että hyökkäykset Irania kohtaan lopetetaan, Hormuzinsalmi jää Iranin hallintaan, kaikki Irania vastaan asetetut pakotteet puretaan, YK:n ja IAEA:n päätöslauselmat kumotaan, Iranille maksetaan tuhoista sotakorvauksia ja USA vetää joukkonsa alueelta pois ja lopettaa sotatoimet niin Iranissa, mutta myös Hizbollahia vastaan Libanonissa, Heinonen listaa.

– Mielenkiintoista nähdä mitä mieltä Israel ja Benjamin Netanjahu on näistä Trumpin toimiviksi kuvaamista rauhanehdoista? Epäilen, että tämä sota on nyt vain puoliajalla?