Naton pääsihteeri: Venäjä valmistautuu uuteen yritykseen

Puolustusliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan Venäjän hyökkäyksen kohteena olevaa Ukrainaa on tuettava niin kauan kuin on tarpeen.

– Jos presidentti Vladimir Putin voittaa, viesti hänelle ja muille autoritaarisille johtajille on se, että he voivat saada haluamansa käyttämällä voimaa. Tämä tekisi maailmasta nykyistä vaarallisemman ja meistä haavoittuvaisempia, Etelä-Koreassa vieraileva Stoltenberg puhui Chey-instituutissa Soulissa.

Naton pääsihteerin mukaan hyökkääjä haluaa yhä valloittaa koko Ukrainan. Siihen Venäjä näyttää hänen mukaansa myös valmistautuvan.

Stoltenberg viittasi tietoihin, joiden mukaan Venäjä on lähettämässä jopa yli 200 000 uutta sotilasta rintamalle. Venäläiset ovat pääsihteerin mukaan myös haalineet määrätietoisesti uusia aseita ja ammuksia lisäämällä omaa tuotantoaan ja hankkimalla sotatarvikkeita esimerkiksi Iranista ja Pohjois-Koreasta.

– Emme ole nähneet mitään merkkejä siitä, että presidentti Putin olisi muuttanut tämän hyökkäyksen yleistä tavoitettaan, naapurin eli Ukrainan hallintaa.

– Kaikille meille, jotka uskomme demokratiaan ja sääntöihin perustuvaan kansainväliseen järjestykseen, on äärimmäisen tärkeää se, että presidentti Putin ei voita tätä sotaa. Osittain siksi, että se on tragedia ukrainalaisille, mutta se on myös vaarallista meille kaikille.

⚡️russia is preparing for a new attempt to seize the whole of Ukraine, we can see it – NATO Secretary General Jens Stoltenberg during a speech at the CHEY Institute for Advanced Studies in Seoul. pic.twitter.com/GFtwaXFtf7

— FLASH (@Flash_news_ua) January 30, 2023