Naton on syytä varautua hydrauliseen sodankäyntiin

Columbian yliopiston tutkija Lionel Beehner, ajatuspaja New American tutkija, Yhdysvaltojen erikoisjoukkojen eversti (evp.) Liam Collins ja Yhdysvaltain asevoimien sotilasakatemia West Pointin Modern War Instituten kaupunkisodankäynnin opetuksen johtaja, majuri (evp.) John Spencer varoittavat Defense Newsissä julkaistussa kirjoituksessaan, että tulvien hyödyntäminen sodankäynnissä on Kahovkan patotuhon jälkeen palannut sodankäyntiin jäädäkseen.

– On vaikea kuvitella epätavanomaisempaa tai esihistoriallisempaa sodankäynnin muotoa kuin ”hydraulinen sodankäynti” eli tarkoitukselliset tulvat taistelun aikana. On totta, että tällainen sodankäynti ei ole uutta, vaan ikivanha tekniikka, jota käytetään puolustuksen tehostamiseen, he kirjoittavat.

Taktiikkaa on aiemmin hyödynnetty muun muassa kahdeksankymmenvuotisessa sodassa ja Kiinan puolustussodassa Japania vastaan vuonna 1938. Tuolloista Keltaisenjoen patojen tuhoamista kutsuttiin aikanaan historian suurimmaksi ympäristösodankäynnin teoksi. Josif Stalin puolestaan tuhosi toisen maailmansodan aikana padon Ukrainan Zaporižžjassa tappaen arviolta 20 000 ihmistä.

Venäjän hyökkäyssodan alkuvaiheessa Ukraina puolestaan aiheutti tulvan Irpin- ja Dnepr-jokien yhtymäkohdassa. Suuruusluokassaan paljon Kahovkan iskun aiheuttamia vesimassoja pienempi tulva hidasti Venäjän hyökkäysjoukkojen etenemistä kohti Kiovaa.

– Hyökkääjä ei koskaan saanut merkittäviä joukkoja Irpin-joen yli. Ei, padon räjäyttäminen ei yksinään pelastanut Kiovaa, mutta se hidasti etenemistä ja antoi ukrainalaisille aikaa puolustautua, he toteavat.

Tekoälyn ja muiden modernien aseiden kehittämisen lisäksi myös Naton on jatkossa varauduttava vastaavien toimien kohtaamiseen.

– Kyllä, hienostuneet panssarivaunut ja hävittäjät ovat tärkeitä, jotta tämän sodan yksipuolinen voimasuhde voidaan muuttaa. Mutta vesi on yhtä tärkeää. Emme saa unohtaa, että sota on taistelua luonnonvoimia ja luonnollista ympäristöä vastaan, he kirjoittavat.

– Hydraulinen sodankäynti kirjaimellisesti huuhtoo pois ihmisten elinkeinot, ja se on aivan yhtä tuhoisaa, ellei jopa tuhoisampaa kuin perinteiset ammukset. Naton on suunniteltava tämän tiedon mukaisesti.