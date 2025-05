Naton ex-komentaja: Venäjällä ei ole kykyä läpimurtoon

Venäjällä ei ole kykyä lyödä Ukrainaa taistelukentällä, arvioi Naton Euroopan joukkojen entinen komentaja, evp-kenraali Ben Hodges.

– Heillä ei ole kykyä tyrmätä Ukrainaa, heillä ei ole kykyä massiiviseen läpimurtoon tai voimia, jotka voisivat käyttää hyväksi rintamalinjan murtumista, hän sanoo Times Radion Youtube-kanavalla.

Evp-kenraali huomauttaa, että Venäjällä on ollut etulyöntiasema koko 11 vuotta kestäneen konfliktin ajan mutta silti hyökkääjän hallinnassa on vain noin 18 prosenttia Ukrainan alueesta.

Hodgesin mukaan Venäjän on kuitenkin jatkanut ”lihahyökkäyksiä”, joissa sotilaat lähetetään rynnäkköön kevyillä ajoneuvoilla, kuten moottoripyörillä ja golfautoilla. Hän kuvailee toimintaa ”teurastukseksi”.

Venäjä on kuitenkin Hodgesin mukaan edennyt vain hyvin vähän valtaviin tappiolukuihin verrattuna.

Ukrainan kyvykkyyksistä evp-kenraali nostaa erityisesti esille droonien tehokkaan käytön. Hänen mukaansa Ukrainan taistelukyky on kehittynyt huomattavasti viimeisten kolmen vuoden aikana.

– Asiassa auttaa myös se, että Venäjä ei vieläkään osaa toteuttaa aselajien yhteisoperaatioita, Hodges arvioi.

Droonien myötä koko taistelukenttä on evp-kenraalin mukaan muuttunut paljon. Liikkuminen 20 kilometrin säteellä etulinjasta on hänen mukaansa vaarallista jatkuvan drooniuhan vuoksi. myös haavoittuneiden evakuointi on hänen mukaansa aiempaa vaarallisempaa.