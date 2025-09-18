Naton ex-komentaja: Ukrainan turvaamisella on yksi kriittinen kohta

Länsimaissa valmistellaan Ukrainalle annettavia turvatakuita ja mahdollista rauhanturvaoperaatiota, joka voisi alkaa tulitauon tai rauhansopimuksen solmimisen jälkeen.

Naton Euroopan joukkojen komentaja entinen komentaja, kenraali evp. Philip Breedlove uskoo sen logistiikan nojaavan kohteeseen satojen kilometrien päässä Ukrainan rintamalinjasta. Hänen mukaansa Romanian strategiset lentotukikohdat olisivat täysin kriittisiä minkä tahansa kansainvälisen osaston ylläpitämisessä.

Tärkein kohde olisi Mihail Kogalniceanun (MK) lentotukikohta, jota Breedlove kutsuu ”idän Ramsteiniksi”. Hän viittaa Saksassa sijaitsevaan massiiviseen lentotukikohtaan, joka on toiminut pitkään puolustusliitto Naton operaatioiden logistiikan solmukohtana.

Kenraali-evp muistuttaa, että Romanian tukikohta on ollut jo pitkään hyödyllinen muun muassa Afganistaniin kohdistuneissa länsimaiden ilmaoperaatioissa.

– MK:n tukikohta on sijaintinsa puolesta äärimmäisen tärkeä mille tahansa toiminnalle siinä osassa maailmaa. Sen sijainti on ainutlaatuinen Ukrainassa järjestettävälle operaatiolle, Philip Breedlove sanoo Kyiv Post -lehdelle.

Britannian ja Ranskan johdolla valmistellaan monikansallista joukkoa, joka tukisi Ukrainan asevoimien jälleenrakennusta ja logistista tukea sotatoimien tauottua. Romania ei aio lähettää operaatioon omia joukkojaan osin geopoliittisten pelkojen vuoksi.

– Romaniassa, Puolassa ja muissa maissa ollaan huolissaan Venäjän hyökkäyksestä, joten omia joukkoja ei haluta lähettää maan ulkopuolelle. Huolena on, että sotilaita tarvitaan oman maan puolustamisessa, Philip Breedlove toteaa.

Naton itäisen sivustan osallistuminen on pitkälti kiinni siitä, millaista tukea nämä maat saavat liittokunnan muilta jäseniltä. Evp-kenraalin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa lännen pelkäävän eskalaatiota niin sanotun ”refleksiivisen kontrollin” kautta.

Putin on itse laajentanut konfliktia muun muassa länteen kohdistuvalla sabotaasilla ja droonien ilmatilaloukkauksilla.

– En usko, että meidän pitäisi rajoittaa omia toimiamme eskalaation vuoksi, koska Putin itse eskaloi. Meidän pitäisi tehdä sellaisia toimia, jotka katsomme tärkeiksi rauhan kannalta, Breedlove sanoo.