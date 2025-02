Nato vahvistaa nopean toiminnan joukkoja

Naton jäsenmaiden puolustusministerit ovat keskustelleet Brysselissä turvallisuuspolitiikasta, Ukraina-tuesta ja mahdollisesta lisäyksestä puolustusmenoihin.

Puolan puolustusministeri Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sanoo, että liittouman nopean toiminnan joukkojen vahvistamisesta on päästy sopuun. Ne koostuvat hyvin varustelluista ja korkean valmiuden maa-, meri- ja ilmavoimista, jotka voidaan siirtää nopeasti sotilaallisten tarpeiden mukaan.

Tavoitteena on vahvistaa Naton voimaa erityisesti puolustusliiton itäisellä sivustalla, kuten Puolassa.

– Tämä korostaa liittolaisten yhtenäisyyttä, Kosiniak-Kamysz sanoi BBC:n mukaan.

Naton aiempi pääsihteeri Jens Stoltenberg ilmoitti kesällä 2022 massiivisesta lisäyksestä nopean toiminnan joukkojen määrään. Osastoa on määrä kasvattaa 40 000 sotilaasta yli 300 000 sotilaaseen. Taustalla oli Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen myötä Euroopalle muodostunut turvallisuusuhka.

Useita Naton taisteluosastoja tullaan vahvistamaan prikaatin kokoluokkaan. Nopean toiminnan joukkojen kasvattaminen aloitettiin jo vuonna 2014 Krimin miehityksen jälkeen, sillä valmiudessa oli tuolloin vain 13 000 sotilasta.

