Nato-maiden laskuvarjosotilaat Puolassa: 400 hyppyä viikossa

Nato-maiden laskuvarjosotilaat ovat harjoitelleet elokuussa Puolassa.

Hyppyviikon aikana Alankomaiden, Belgian, Britannian, Italian, Puolan, Saksan ja Tšekin sotilaat suorittivat yli 400 laskuvarjohyppyä.

Naton mukaan kansainvälisen harjoituksen tavoitteena oli oppia eri maiden tekniikoista ja varusteista.

Harjoituksesta on julkaistu jutun alta löytyviä kuvia ja videoita sosiaalisessa mediassa.

– Nato-liittolaiset treenaavat ja harjoittelevat yhdessä maalla, ilmassa ja merellä, jolla testataan ja ylläpidetään valmiuttamme ja kykyämme puolustaa jokaista tuumaa liittouman alueella, Nato kirjoittaa sosiaalisen median X-palvelussa.

Paratroopers from NATO nations 🇧🇪 🇨🇿 🇩🇪 🇮🇹 🇳🇱 🇵🇱 🇬🇧 performed over 400 parachute jumps during ‘Jump Week’ in Poland #NATO Allies train and exercise together on land, air and sea to test and maintain our readiness and ability to defend every inch of Allied territory pic.twitter.com/4GxyQ4mQdS

— NATO (@NATO) August 14, 2023