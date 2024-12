Nato-maat neuvottelevat huimasta korotuksesta puolustusmenoihin

Naton eurooppalaiset jäsenet neuvottelevat liittouman puolustusmenojen tavoitetason nostamisesta kolmeen prosenttiin bkt:sta ensi kesäkuun kokouksessaan. Tämä johtuu muun muassa republikaanien Donald Trumpin paluusta Yhdysvaltain presidentiksi, kirjoittaa Financial Times.

Neljä alustaviin neuvotteluihin osallistunutta henkilöä kertoi FT:lle, että esillä on huomattava nousu nykyisestä kahden prosentin bkt-menotavoitteesta, mikä aiheuttaisi kovia paineita jo ennestään kireille kansallisille budjeteille.

Naton 32 jäsenestä 23 saavuttaa nykyisen kahden prosentin menotavoitteen tänä vuonna. Vuonna 2018 tähän ylsi kuusi maata. Seitsemän eurooppalaista jäsenmaata, muun muassa Italia ja Espanja, eivät edelleenkään täytä kahden prosentin tavoitetta.

Trump on vaatinut, että eurooppalaisten jäsenmaiden pitäisi maksaa enemmän omasta puolustuksestaan.

FT:n mukaan neuvottelut alkoivat viime viikolla Naton ulkoministerien kokouksessa. Lyhyen aikavälin tavoitteena on nostaa puolustusmenojen tavoitetaso 2,5 prosenttiin bkt:sta ja 3 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, kolme lähdettä kertoi FT:lle. Asiasta on tarkoitus sopia virallisesti ensi vuonna Naton huippukokouksessa Alankomaissa.

Naton pääsihteeri Mark Rutte kieltäytyi kommentoimasta asiaa, mutta totesi, että puolustukseen on käytettävä ”paljon enemmän” kuin nykyinen tavoitetaso on.

– Minulla on mielessäni numero, mutta en aio mainita sitä nyt. Mutta selvästi, kun katsot kyvykkyystavoitteita, ja kun katsot vielä olemassa olevia aukkoja. . . On selvää, että kahdella prosentilla et pääse sinne, hän sanoi FT:lle aiemmin tässä kuussa.

Naton jäsenmaat, Yhdysvallat pois lukien, ovat lisänneet puolustusmenojaan noin 100 miljardilla dollarilla viimeisen kahden vuoden aikana.

Sitoutuminen kolmeen prosenttiin olisi myös ”hyvä signaali Yhdysvalloille ja Trumpille”, totesi virkamieslähde FT:lle. Saksa saavutti kahden prosentin tavoitteen tänä vuonna ensimmäistä kertaa.

Suomen puolustusmenojen osuus bkt:sta on kuluvana vuonna 2,3 prosenttia.