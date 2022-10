Nato-kannatus huipussaan Ukrainassa

Tuoreen Rating Groupin kyselytutkimuksen mukaan 86 prosenttia vastaajista kannattaisi Ukrainan liittymistä Euroopan unioniin, jos siitä järjestettäisiin kansanäänestyksessä.

Vai kolme prosenttia on jäsenyyttä vastaan ja seitsemän prosenttia ei äänestäisi lainkaan.

EU-jäsenyyden kannatus on yksimielistä kaikilla Ukrainan alueilla ja ikäryhmissä.

Natoon liittymisen kannatus on mittaushistorian korkein. Nato-jäsenyyttä kannattaa nyt 83 prosenttia ukrainalaisista, neljä prosenttia vastustaa sitä ja yhdeksän prosenttia ei äänestäisi.

Kesäkuussa Natoon liittymistä kannatti 76 prosenttia ukrainalaisista. Toisin kuin EU:hun liittyminen, Natoon liittyminen on maan itäosien asukkaiden keskuudessa hieman matalampaa (69 % liittymisen puolesta, 9 % vastaan, 17 % ei äänestäisi).

Verrattuna edelliseen kyselyyn maan itäosien asukkaiden myötämielisyys liittymiselle on kuitenkin kasvanut selvästi kesäkuusta, jolloin sitä kannatti 55 prosenttia, 20 prosenttia oli vastaan, 22 prosenttia ei olisi äänestänyt mahdollisessa kansanäänestyksessä.

Vastaajina oli Ukrainan yli 18 vuotta täyttänyt väestö lukuun ottamatta väliaikaisesti miehitettyjä Krimin ja Donbasin alueita sekä alueita, joilla ei tutkimuksen aikana ollut Ukrainan matkapuhelinyhteyttä. Otos on edustava iän, sukupuolen ja asutustyypin suhteen. Otos on on 2 000 vastaajaa. Menetelmänä oli CATI (Computer Assisted Telephone Interviews). Tutkimuksen virhemarginaali on 2,2 prosenttia suuntaansa. Kysely tehtiin 1.-2.10.2022.