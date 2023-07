Nato hyväksyi Ukrainalle kolmiosaisen paketin

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi liittouman ensimmäisen huippukokouspäivän jälkeisessä lehdistötilaisuudessa, että ”tänään liittolaiset ovat hyväksyneet kolmesta osasta koostuvan paketin, joka tuo Ukrainaa lähemmäksi Natoa”.

– Ensimmäinen on uusi monivuotinen Ukraina-ohjelma, joka käynnistää koulutuksessa ja doktriinissa siirtymän neuvostoaikaisista Nato-standardeihin, sanoi Stoltenberg.

Toisena elementtinä perustetaan Naton ja Ukrainan keskinäinen yhteisneuvosto, josta tulee neuvoa-antava ja päätöksiä tekevä foorumi, jossa ”kohtaamme tasavertaisina”.

Nato myös sopi luopuvansa Ukrainan suhteen vaatimuksesta suorittaa jäsenyyteen valmistava toimintaohjelma (Membership Action Plan, MAP).

– Kolmanneksi me vahvistamme, että Ukrainasta tulee Naton jäsen ja sovimme luopuvamme MAP-ohjelmasta. Tämä muuttaa Ukrainan tien jäsenyyteen kaksivaiheisesta yksivaiheiseksi. Me olemme myös tehneet selväksi, että me annamme Ukrainalle kutsun liittyä Natoon heti, kun liittolaiset hyväksyvät ja edellytykset on saavutettu, sanoi Stoltenberg ja jatkoi:

– Tämä on vahva paketti Ukrainalle, jolle se tarjoaa selvän tien kohti jäsenyyttä Natossa.

Huippukokouksen kommunikea vahvistaa tuen Ukrainalle

Naton julkaisemassa Vilnan huippukokouksen yhteiskommunikeassa todetaan, että Ukrainan paikan olevan liittoumassa. Samoin Nato tukee täysillä Ukrainan oikeutta valita omat turvallisuusjärjestelynsä.

Kommunikeassa vahvistetaan uudelleen vuoden 2008 Bucharestin huippukokouksen päätös siitä, että Ukrainasta tulee Naton jäsen ja tunnustetaan, että ”Ukrainan euroatlanttinen integraatio on jo ohittanut MAP-ohjelman”.

– Ukrainasta on tullut yhä yhdenmukaisempi ja poliittisesti integroidumpi liittouman kanssa, ja maa on edistynyt merkittävästi uudistusten tiellä.

Liittouma myös ilmoittaa jatkavansa tukeaan Ukrainalle ja laajasta CAP-apuohjelmasta tehdään monivuotinen ohjelma Ukrainalle. Madridin huippukokouksesta lähtien Naton jäsenmaat ovat rahoittaneet CAP-ohjelman kautta Ukrainaa puolella miljardilla eurolla.

Kommunikea myös vahvistaa, ettei liittouma tunnusta eikä tule koskaan tunnustamaan Venäjän toteuttamia laittomia alueliitoksia, mukaan lukien Krimin niemimaa.

– Me vahvistamme horjumattoman solidaarisuutemme Ukrainan hallitukselle ja kansalle sen sankarillisessa taistelussa kansakuntansa, maansa ja yhteisten jakamiemme arvojen puolesta.