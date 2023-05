Nato-asiat puhuttavat Luxemburgissa – ”Ruotsin aika alkaa käydä hiljalleen vähiin”

Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.) ennakoi ajankohtaisesta Ukrainan tilanteesta ja tulevasta Vilnan-huippukokouksesta vilkasta keskustelua Luxemburgissa, kun Naton parlamentaarinen yleiskokous (Nato Parliamentary Assembly) aloittaa siellä perjantaina nelipäiväisen kokouksensa 19.5-22.5.

Onko Ruotsin täysjäsenyys toteutumassa Vilnan-huippukokoukseen mennessä, on varmasti yksi parlamentaarikkoja puhuttava aihe.

– Ruotsin tilanne on tietysti mielenkiintoinen, koska Turkissa vaalit ovat menossa toiselle kierrokselle eikä lopputulos ole vielä tiedossa. Ja kun Ruotsin uudet terrorismilait tulevat voimaan 1.6, onko tällä minkälaista merkitystä. Ruotsin tilanne on sillä tavalla aikakriittinen, kun Naton huippukokous Vilnassa on 11.-12.7, niin siinähän aika alkaa käydä hiljalleen vähiin, pohtii Lindberg.

Lindbergin mukaan nähtäväksi myös jää, minkälaista keskustelua Luxemburgissa tullaan käymään Ukrainan mahdollisesta Nato-jäsenyydestä.

Suomi osallistuu kokoukseen ensimmäistä kertaa Naton täysjäsenenä. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että Suomella on yleiskokouksessa paitsi puheoikeus, myös äänivalta.

– Se on tietysti perustavaa laatua oleva muutos.

Toisena muutoksena Lindberg mainitsee, miten täysjäsenyyden myötä yleiskokouksen kaikki komiteat ovat nyt käytännössä avautuneet Suomelle.

Naton parlamentaarinen yleiskokous (Nato Parliamentary Assembly) on kansanedustajien keskustelu- ja verkostoitumisfoorumi. Se ei ole osa Pohjois-Atlantin puolustusliittoa, mutta yleiskokous voi antaa Natolle suosituksia. Aiemmin Suomi on osallistunut yleiskokouksen toimintaan liitännäisjäsenen ominaisuudessa.

Luxemburgin kokoukseen osallistuvat Suomesta Lindbergin lisäksi myös kansanedustajat Pekka Toveri (kok.) ja Mikko Savola (kesk.).

Naton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta järjestäytyi tiistaina 9. toukokuuta, jolloin valtuuskunta valitsi puheenjohtajakseen Lindbergin (kok.) ja varapuheenjohtajaksi Jari Ronkaisen (ps.). Valtuuskunnan muut varsinaiset jäsenet ovat Pekka Toveri (kok.), Mika Kari (sd.) ja Mikko Savola (kesk.) sekä varajäsenet Inka Hopsu (vihr.), Jussi Saramo (vas.), Anders Adlercreutz (r.), Päivi Räsänen (kd.) ja Harry Harkimo (liik.).