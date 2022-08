Nationalistit tylyttävät Kremliä – ”strategia on epäonnistunut”

Osa venäläisistä on alkanut osoittamaan kriittisyyttä Venäjän nykyhallinnon toimintaa kohtaan. Ei siksi, että Vladimir Putin ja hänen lähipiirinsä päättivät aloittaa hyökkäyssodan Ukrainassa, vaan koska sotamenestys on tähän mennessä ollut laihaa. Osan mielestä Venäjä ei tee tarpeeksi sodan voittamisen eteen.

Useat venäläiset nationalistit ja sotaa tukevat bloggaajat ovat viime aikoina kertoneet turhautumisestaan Kremlin kyvyttömyyteen voittaa Ukrainassa aloittamansa sota. Kritiikin kohteena ovat erityisesti riittämätön varautuminen sodankäyntiin, tarpeettoman korkeat miestappiot ja etenemisen hitaus rintamalla.

– Samalla kun Kreml jauhaa hitaasti samaa vanhaa räkää, meidän kunnioittamamme Ukrainalaiset kumppanit ovat itseasiassa tuhoamassa kaiken mihin he ylettyvät, äärioikeistolainen venäläinen nationalisti Igor Girkin kirjoitti viestipalvelu Telegramissa The Wall Street Journalin mukaan.

Nationalistit toimivat muutoinkin vastoin Venäjän hallinnon virallista linjaa. He esimerkiksi kutsuvat Ukrainan sotaa sodaksi, eivätkä ”erikoisoperaatioksi.” Girkin on vaatinut vakavaa rangaistusta Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigulle ja muulle Venäjän armeijan ylimmälle johdolle. Hän on jopa julkisesti suoraan kritisoinut presidentti Putinia, mikä on nyky-Venäjällä varsin riskialtis teko.

Igor Girkin on itse ollut taistelemassa Donbasin alueella vuonna 2014 ja häntä on syytetty osallisena 298 ihmishenkeä vaatineen Malaysia Airlinesin lennon MH17 alas ampumisesta. Girkin on kuitenkin tuominnut Venäjän summittaisen siviilien tappamisen sodan aikana.

– Venäjän sodankäynnin strategian epäonnistuminen Ukrainassa on ilmeistä, Girkin sanoi aikaisemmin elokuussa.

Kreml näyttää kuitenkin sietävän siihen kohdistuvaa kritiikkiä. Tämä johtuu oletettavasti siitä, että Igor Girkinin kaltaisista sotaa tukevista venäläisistä muodostuu tarvittaessa pohjajoukko täyden liikekannallepanon tilanteessa.

Myös Girkin itse sanoo kritiikkinsä perustuvan ainoastaan haluun auttaa Venäjä voittoon Ukrainaa vastaan.