Nasa julkaisi lisää historiallisia kuvia avaruudesta

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on julkaissut lisää James Webb -avaruusteleskoopin ottamia kuvia avaruudesta.

Yksi kuvista näyttää ennennäkemättömiä yksityiskohtia Stephanin kvintetistä (eng. Stephan’s Quintet), joka on viiden galaksin muodostama ryhmä Pegasuksen tähtikuviossa.

Euroopan avaruusjärjestö Esan tähtitieteilijän Giovanna Giardinon mukaan teleskoopin ottamat kuvat paljastavat myös mustan aukon.

– Emme voi nähdä itse mustaa aukkoa, mutta näemme materiaalin pyörivän ympäriinsä nieltynä, Giardino sanoi uutiskanava CNN:n mukaan.

Nasan edustajan Bill Nelsonin mukaan James Webb -teleskooppi edustaa avaruushallinnon parasta osaamista.

– Se ylläpitää kykyämme viedä meitä eteenpäin tieteen, riskinoton ja inspiraation parissa, hän sanoi kuvien julkaisutilaisuudessa.

Nasa julkaisi ensimmäisen James Webb -avaruusteleskoopin ottaman kuvan jo viime yönä. Kuvassa näkyi massiivinen galaksijoukko SMACS 0723.

Nasan mukaan kuva oli ”syvin ja terävin infrapunakuva varhaisesta universumista”.

Some stars go out with a bang. In these images of the Southern Ring planetary nebula, @NASAWebb shows a dying star cloaked by dust and layers of light. Explore this star's final performance at https://t.co/63zxpNDi4I #UnfoldTheUniverse. pic.twitter.com/dfzrpvrewQ — NASA (@NASA) July 12, 2022

Cosmic cliffs & a sea of stars. @NASAWebb reveals baby stars in the Carina Nebula, where ultraviolet radiation and stellar winds shape colossal walls of dust and gas. https://t.co/63zxpNDi4I #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/dXCokBAYGQ — NASA (@NASA) July 12, 2022