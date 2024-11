Nämä teemat nousevat kärkeen tärkeimmissä osavaltioissa

Yhdysvaltain presidentinvaalit huipentuvat tiistaina ja kisasta Valkoiseen taloon on kyselyiden mukaan tulossa äärimmäisen tiukka.

Vaalit ratkeavat viime kädessä seitsemässä vaa’ankieliosavaltiossa, joita ovat Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pohjos-Carolina, Pennsylvania ja Wisconsin.

ABC News muistuttaa, että vaikka äänestäjät jakavat näissäkin osavaltioissa samat huolenaiheet kuin muut amerikkalaiset, tietyt aihealueet korostuvat kyselyiden mukaan vaa’ankieliosavaltioiden äänestäjien parissa.

Talous

44 prosenttia amerikkalaisista on ABC Newsin kyselytutkimuksen mukaan sitä mieltä, että USA:n talous ei ole nyt niin hyvässä kunnossa kuin presidentti Joe Bidenin astuessa virkaan vuoden 2021 alussa. Tämä on kyselytutkimuksen negatiivisin lukema lähes 40 vuoteen.

Vaikka inflaatio on hidastunut ja työllisyys on vahvaa, nämä edistysaskeleet eivät ole vakuuttaneet useimpia ihmisiä: 59 prosenttia kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että talous on huononemassa ja vain 23 prosentin mielestä taloustilanne tulee paranemaan. Niiden rekisteröityneiden äänestäjien joukossa, jotka arvioivat talouden heikkenevän, republikaanien ehdokas Donald Trump johtaa demokraattien ehdokasta Kamala Harrisia kyselyssä selvästi.

ABC:n mukaan 538-sivuston mielipidemittausten analyysi osoittaa, että käytännöllisesti katsoen kaikissa vaa’ankieliosavaltioissa talous on noussut tärkeimmäksi kysymykseksi äänestäjille.

Asuntojen hinnat ja maahanmuutto

Asuntojen hintataso on toinen pääkysymys äänestäjille. Esimerkiksi Nevadassa ja Pohjois-Carolinassa asuntojen hinnat ovat nousseet viime vuosina.

Esimerkiksi keskimääräinen asuntojen hinta Pohjois-Carolinassa nousi tutkimuksen mukaan 193200 dollarista 280600 dollariin noin viiden vuoden aikajänteellä. Nevadassa asuntojen hinnat ovat kallistuneet noin kolmanneksen Bidenin kaudella.

Elintarvikkeiden, bensiinin ja asumisen hinta vaikuttaa äänestäjien keskuudessa useissa vaa’ankieliosavaltioissa, sanoo politiikan tutkija Todd Belt ABC:lle.

Maahanmuutto on myös avainkysymys monille äänestäjille vaa’ankieliosavaltioissa. Trump ja Harris ovat kampanjoineet säännöllisesti Arizonassa ja ovat puhuneet usein maahanmuutosta. Se on myös äänestäjien listalla Nevadassa, jossa latinot ovat suurin vähemmistöryhmä 28 prosentin osuudella väestöstä.

– Ihmisillä on [maahanmuutto] mielessään, koska se on nostettu suureksi ongelmaksi mediassa, Belt toteaa.

Maahanmuutto on usein sidottu muihin avainkysymyksiin, kuten rikollisuuteen, Belt huomauttaa.

Abortti

Aborttioikeus on tärkeä kysymys vaaleissa. Korkein oikeus kumosi vuonna 2022 Roe vs. Wade -tuomion, joka turvasi perustuslaillisen oikeuden aborttiin. Trump on ottanut kunniaa ratkaisusta.

Abortti on edelleen keskeinen teema varsinkin demokraateille. Harrisin kampanja väittää, että lisääntymisvapaus on edelleen yksi pääkysymyksistä päättämättömien äänestäjien keskuudessa.

Mielipidemittausten mukaan abortti on esimerkiksi Wisconsinissa tärkeämpi teema kuin se on keskimäärin kansallisella tasolla.

Belt huomauttaa ABC:lle, että sekä Harris että Trump pyrkivät kytkemään monien teemojen viestit talouteen.

– Donald Trump puhuu siitä, kuinka maahanmuutto vaikuttaa talouteen ja työllisyyteen. Myös muita kysymyksiä käsitellään talouden kautta, koska he tietävät, että äänestäjät välittävät taloudesta eniten.