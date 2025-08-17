MTV: Nämä työllistivät poliisia kesän festareilla

MTV Uutiset selvitti mitkä olivat yleisimpiä poliisitehtäviä ja kirjattuja rikosilmoituksia viime kesän festivaaleilla. Ylivoimaisesti eniten kirjattiin huumausaineisiin ja alkoholiin liittyviä poliisitehtäviä. Kaikkien festivaalien osalta tietoja ei saatu.

Esimerkiksi Ruisrockissa poliisi kirjasi kaksi huumausainerikosta ja 23 huumausaineen käyttörikosta. Flow festivaaleilla huumausainerikoksia kirjattiin viisi kappaletta ja käyttörikoksia peräti 63. Erityisesti kannabis, kokaiini, amfetamiini, ekstaasi ja ketamiini liittyivät valtaosaan huumausainetapauksista.

Poliisia työllistivät myös alaikäisten alkoholirikokset, joista kirjattiin lastensuojeluilmoituksia. Lisäksi laittomat vapet, eli sähkötupakat olivat yleisiä. Pelkästään Ruisrockissa poliisi antoi 65 festarikävijälle sakkoja laittomista vapeista.

Näiden lisäksi poliisi poisti festivaalialueilta lukuisia ihmisiä väkivaltaisuuden takia. Pahoinpitelyjä kirjattiin sen sijaan Ilosaarirockissa kolme kappaletta ja niin Ruisrockissa kuin Tikkurila Festivaaleillakin yksi molemmissa. Poliisi kirjasi myös epäiltyjä seksuaalirikoksia sekä Kotkan Meripäiviltä että Joensuun Ilosaarirockista.