Nämä tykit voivat ratkaista Ukrainan sodan

Tykistö on noussut ratkaisevaan osaan Ukrainan sodassa, kirjoittaa The Economist. Venäläisten sulkutuli aiheuttaa jopa 80 prosenttia ukrainalaisten kokemista tappioista, arvioi asiantuntija, ex-sotilas Phillip Karbe.

Mikäli Ukraina haluaa selvitä sodasta voittajana, on maan tykistö siten avainasemassa. Maan hallinto onkin toivonut ja vastaanottanut useita kehittyneitä aseita ja ammuksia läntisiltä liittolaisiltaan.

Näistä lehti nostaa esille etenkin ranskalaisen CAESAR-asejärjestelmän, jonka kantama on noin 40 kilometriä. Ranska on luvannut Ukrainalle tusinan verran CAESAR-haupitseja, joista on toimitettu nyt 5–6 kappaletta. Järjestelmä pidentää Ukrainan tykistön kantamaa huomattavasti.

Merkittäviä ovat myös HIMARS-raketinheittimet, joita Yhdysvallat on luvannut toimittaa maalle. Järjestelmän enimmäiskantama on jopa 300 kilometriä, mutta Ukrainalle luvatuilla heittimillä voidaan ampua reilun 70 kilometrin päähän. Ukraina on pyytänyt kyseisiä järjestelmiä jopa 60 kappaletta, mutta tämän myöntäminen on kuitenkin epätodennäköistä.

Varmaa tietoa ei ole siitä, kuinka paljon kehittynyttä aseapua puolustajille on annettu. Ukraina on kuitenkin kuvaillut apua riittämättömäksi, ja osa asiantuntijoista on samaa mieltä.

Tilanne voi kuitenkin kehittyä Ukrainan hyväksi aseavun laadusta riippumatta, sillä Venäjän tykistön osumatarkkuus on heikentynyt täsmäammusten loppumisen vuoksi.