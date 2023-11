Nämä pysäköintipaikat ruuhkautuvat pahiten joulun alla

Marras–joulukuussa järjestetään useita suosittuja joulutapahtumia, joihin tänä vuonna suuntaa ennätysmäärä autoilijoita. Black Friday, Cyber Monday sekä muut kauppojen alennustempaukset, myyjäiset, joulukonsertit ja yhteislaulutilaisuudet vilkastuttavat taajamia mutta samalla tukkivat pysäköintialueita ja kadunvarsia.

Joulutapahtumaan tai ostoksille lähtiessä kannattaa joko jättää auto kotiin tai suunnitella pysäköinti etukäteen, Suomen suurin pysäköintialan työllistäjä ParkkiPate muistuttaa.

– Tänä vuonna näemme jälleen runsaasti autoilijoita, jotka tekevät ostoksia kivijalkakaupoissa ja käyvät perinteisissä joulutapahtumissa. Kehotan kuljettajia tarkistamaan alueen pysäköintiehdot jo ennakkoon ja harkitsemaan, kannattaisiko auto ruuhkaisimmilla jättää hieman kauemmaksi, ParkkiPaten toimitusjohtaja Christian Metsäranta sanoo.

Pysäköintivirhe voi vaarantaa henkiä – jouluruuhkat piinaavat pelastusajoneuvoja

Suurten joukkojen liikkuessa onnettomuusriskit kasvavat. On olennaista, että pelastusajoneuvot pääsevät kulkemaan ilman esteitä, oli kyseessä joulun ostosruuhka tai ei. Metsärannan mukaan moni autoilija ei tiedosta, kuinka tärkeää on pysäköidä sääntöjen mukaan.

– Pysäköinti pelastustielle on ajattelematon teko, joka saattaa luoda vaarallisen tilanteen. Jos auto on väärässä paikassa, se voi haitata hälytysajoneuvojen, kuten ambulanssien tai paloautojen, toimintaa. Lisäksi voi seurata ongelmia, jos ajoneuvo tukkii alueen muuta liikennettä ja estää muiden autojen pääsyn alueelle tai sieltä poistumisen.

ParkkiPaten tilastojen mukaan lähes joka kymmenes valvontamaksun saaneista autoilijoista jättää autonsa johonkin muualle kuin merkitylle paikalle. Pysäköinti merkittyjen paikkojen ulkopuolelle on viidenneksi yleisin valvontamaksun aihe.

Joulun pysäköintiansa: tyhjä ei paikka aina ole vapaa

Vaikka yksityisalueella järjestettävän joulutapahtuman alueella olisi tyhjä paikka, ei se ole automaattisesti käytettävissä, Metsäranta muistuttaa. Vapaa paikka saattaa olla varattu jonkun toisen käyttöön. Silloin vierestä löytyy kyltti varauksesta.

Pysäköinti ilman alueella pysäköintiin oikeuttavaa tunnusta on ParkkiPaten tilastojen mukaan yllättävän yleistä. Se on toiseksi yleisin valvontamaksun syy, johon syyllistyy miltei joka viides valvontamaksun saaneista.

Pysäköinnin maksullisuus yksityisalueilla herättää aika ajoin keskustelua. Maksuilla on kuitenkin hyvä peruste, sillä niistä kertyviä varoja käytetään alueen ylläpitoon, Metsäranta muistuttaa.

– Kannattaa muistaa, että pysäköintialueen ylläpidosta aiheutuvat kulut maksaa aina joku: esimerkiksi kiinteistön asukas tai alueella toimiva yritys. Nämä tahot vastaavat esimerkiksi siitä, että alue pysyy siistinä ja kunnossa kävijöiden jäljiltä. Nykyään ilmaisia pysäköintipaikkoja on kaupungeissa harvassa. Kun pysäköintitilaa on rajallisesti, on tärkeää, että pysäköintiä ohjataan yhteisten sääntöjen avulla.

Suunnittele näissä kohteissa joulunajan pysäköinti ennakkoon

ParkkiPate ennakoi ruuhkia joulun alla erityisesti seuraaville alueilla. Niissä pysäköintimahdollisuudet kannattaa kartoittaa etukäteen:

• Helsinki Outlet

• Helsingin Tukkutori

• Kaapelitehtaan alue Helsingissä

• Esport Areena Espoossa

• Verkatehdas Hämeenlinnassa

• Santa Parkin alue Rovaniemellä

• Lentokenttä Rovaniemellä

• Kaupin alue Tampereella

• Tammiston ostosalue Vantaalla

• Vaasan Sport Areena

• Kirkkojen ja seurakuntatalojen alueet