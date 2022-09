Nämä ovat Suomen kiinnostavimmat työnantajat

Suomen kiinnostavin työnantaja yksityisellä sektorilla on peliyhtiö Supercell, ilmenee työnhakusivusto Duunitorin tekemästä kiinnostavimmat työnantajat-listauksesta.

Seuraavaksi kiinnostavimmat työnantajat ovat vaateketju Zara Finland Oy ja kodintarvikkeita valmistava Fiskars Oy.

Listaus on muodostettu Duunitori.fin kävijöiden todellisen käytöksen perusteella. Listalle nousevat työnantajat, joiden ilmoituksia on luettu keskimäärin eniten Duunitorilla viimeisten 12 kuukauden aikana. Listauksessa on mukana 25 eniten kiinnostavinta työnantajaa sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta.

– Duunitorin Kiinnostavimmat työnantajat -listaus lähestyy työpaikkoja tavalla, jota ei ole alalla vielä nähty: mielipiteiden keräämisen sijaan listaus on tehty sen perusteella, miten työnhakijat oikeasti käyttäytyvät tutkiessaan työpaikkailmoituksia, kommentoi Duunitorin johtava strategia- ja työnantajakuvakonsultti Lauri Vaisto tiedotteessa.

Listausta luotaessa on suljettu pois muuttujia, jotka vaikuttavat tyypillisesti työpaikkailmoituksen suosioon, kuten Duunitorin tarjoamat kampanjointi -ja ilmoituspalvelut ja se, miten pitkään ilmoitus on ollut julki sivustolla. Lisäksi ilmoitusdatasta on jätetty pois kesätyöilmoitukset, jotka keräävät poikkeuksellisen suuren huomion, koska nuoria hakijoita on niin paljon enemmän kuin avoimia paikkoja.

Listalta löytyy sekä Fiskarsin kaltaisia vakiintuneita kuluttajabrändejä että Airbusin kaltaisia suurelle yleisölle tuntemattomampia toimijoita. Yrityspuolella myös vähittäiskaupan ketjut ovat hyvin edustettuina.

Lauri Vaiston mukaan tämä viestii siitä, että listaus mittaa aidosti työnhakijoiden kiinnostusta työnantajaa, ei ainoastaan kuluttajabrändiä kohtaan.

– Vaikka listalla on edustettuna tuttujakin brändejä, se tarjoaa kuluttajabränditunnettuuden toistamisen sijaan tietoa siitä, missä työpaikoissa ihmiset aidosti näkevät itsensä töissä.

Työhakijoiden huomion saaminen edellyttää uutteraa työtä työnantajakuvan ja työntekijäkokemuksen eteen.

– En usko, että yksikään työnantaja päätyy kiinnostavimpien työpaikkojen joukkoon sattumalta, vaan taustalla on aina tavoitteellinen, pitkäjänteinen työ. Erityisesti oman kohderyhmän tunteminen ja sen parissa näkyminen auttavat, Vaisto sanoo.

Kela on julkisen sektorin kiinnostavin työnantaja. Toiselle ja kolmannelle sijalle yltävät Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sekä Työterveyslaitos. Vaiston mukaan Kela on erinomainen esimerkki organisaatiosta, joka on tehnyt määrätietoista työtä paitsi viestintänsä kehittämisessä myös siinä, miten se kertoo tarjoamistaan työpaikoista.

– Kela on aiemmin näyttäytynyt pääasiallisesti etuuskäsittelijöiden virastona, mutta nykyään ymmärrys työmahdollisuuksista on moninaisempi: Kela on esimerkiksi yksi Suomen suurimmista IT-työnantajista. Kela on myös ollut viime vuosina valokeilassa viranomaiskieleen liittyen. Vaikka huomio ei ole aina ollut myönteistä, Kela on johdonmukaisesti viestinyt sitoutumisestaan sujuvampaan ja saavutettavampaan ilmaisuun. Pitkäjänteinen toiminta jättää ajan myötä pysyvän muistijäljen