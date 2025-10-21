Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Koneen tehdas Hyvinkäällä. / LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Nämä ovat Suomen houkuttelevimmat työnantajat

  • Julkaistu 21.10.2025 | 07:44
  • Päivitetty 21.10.2025 | 08:44
  • Työmarkkinat
Kärkeen nousseet työnantajat ovat suomalaisille tuttuja organisaatioita.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kone, Puolustusvoimat ja S-ryhmä ovat houkuttelevimmat työnantajat Työnhaku Suomessa 2025 -tutkimuksen perusteella.

– Kolmen kärjessä kiinnostavaa on, että organisaatiot ovat hyvin erilaisia. Kone on globaali teollinen toimija, S-ryhmä toimii kuluttajabisneksessä ja Puolustusvoimat edustaa julkista sektoria, Duunitorin johtava asiantuntija Lauri Vaisto sanoo.

Hänen mukaansa Kone on ottanut roolin suomalaisen korkean teknologian symbolina, kun taas Puolustusvoimat on pitkäjänteisen työnantajakuvatyönsä ohella saanut paljon huomiota maailmanpolitiikan murroksessa.

S-ryhmä puolestaan nähdään vakaana kotimaisena toimijana, jonka kanssa monet suomalaiset ovat päivittäin tekemisissä ainakin kuluttajina.

Vaikka työnantajat ovat keskenään erilaisia, niitä yhdistää kolme asiaa.

– Kärkeen nousseet työnantajat ovat suomalaisille tuttuja organisaatioita. Kaikkia yhdistää myös se, että jokaisesta saa helposti käsityksen siitä, millaisia työtehtäviä on tyypillisesti tarjolla. Kolmikko on myös tehnyt pitkäjänteistä työnantajabrändityötä, Lauri Vaisto toteaa.

Listalla neljäntenä oli Supercell ja viidentenä Finnair.

Työnhaku Suomessa 2025 -tutkimuksen mukaan joustavuus, yhdenvertaisuus sekä organisaation kulttuuri ja ihmiset ovat tärkeitä teemoja työnhakijoille alaan tai ammattiin katsomatta. Kohderyhmätuntemus on kuitenkin avainasemassa työnantajaviestinnässä.

Työnantajien kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, että viestintä ei keskity ainoastaan asioihin, jotka ovat työpaikalla hyvin.

– Suomalaiset työnhakijat eivät ole tyhmiä. Kaikki tietävät, että jokaiseen työyhteisöön liittyy myös ongelmia. Luottamusta herättävä työnantajaviestintä tarttuu rohkeasti epäkohtiin ja tuo esiin, miten niitä on lähdetty korjaamaan, Vaisto sanoo.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)