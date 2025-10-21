Nämä ovat Suomen houkuttelevimmat työnantajat

Kone, Puolustusvoimat ja S-ryhmä ovat houkuttelevimmat työnantajat Työnhaku Suomessa 2025 -tutkimuksen perusteella.
– Kolmen kärjessä kiinnostavaa on, että organisaatiot ovat hyvin erilaisia. Kone on globaali teollinen toimija, S-ryhmä toimii kuluttajabisneksessä ja Puolustusvoimat edustaa julkista sektoria, Duunitorin johtava asiantuntija Lauri Vaisto sanoo.
Hänen mukaansa Kone on ottanut roolin suomalaisen korkean teknologian symbolina, kun taas Puolustusvoimat on pitkäjänteisen työnantajakuvatyönsä ohella saanut paljon huomiota maailmanpolitiikan murroksessa.
S-ryhmä puolestaan nähdään vakaana kotimaisena toimijana, jonka kanssa monet suomalaiset ovat päivittäin tekemisissä ainakin kuluttajina.
Vaikka työnantajat ovat keskenään erilaisia, niitä yhdistää kolme asiaa.
– Kärkeen nousseet työnantajat ovat suomalaisille tuttuja organisaatioita. Kaikkia yhdistää myös se, että jokaisesta saa helposti käsityksen siitä, millaisia työtehtäviä on tyypillisesti tarjolla. Kolmikko on myös tehnyt pitkäjänteistä työnantajabrändityötä, Lauri Vaisto toteaa.
Listalla neljäntenä oli Supercell ja viidentenä Finnair.
Työnhaku Suomessa 2025 -tutkimuksen mukaan joustavuus, yhdenvertaisuus sekä organisaation kulttuuri ja ihmiset ovat tärkeitä teemoja työnhakijoille alaan tai ammattiin katsomatta. Kohderyhmätuntemus on kuitenkin avainasemassa työnantajaviestinnässä.
Työnantajien kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, että viestintä ei keskity ainoastaan asioihin, jotka ovat työpaikalla hyvin.
– Suomalaiset työnhakijat eivät ole tyhmiä. Kaikki tietävät, että jokaiseen työyhteisöön liittyy myös ongelmia. Luottamusta herättävä työnantajaviestintä tarttuu rohkeasti epäkohtiin ja tuo esiin, miten niitä on lähdetty korjaamaan, Vaisto sanoo.