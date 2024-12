Nämä ovat suomalaisten joulunajan inhokit ja suosikit

Päivittäistavarakauppaketju Lidl kertoo tutkineensa suomalaisten suosikkeja ja inhokkeja jouluherkuissa ja -lahjoissa.

Ylivoimaisesti suosituin herkku on kotona tehty joulutorttu, kun taas inhotuin tuote on liköörikonvehti. Vihreä kuula jakoi mielipiteitä, sillä se oli top 5 -listalla niin inhokeissa kuin suosikeissakin. Lahjapuolella raha kiinnostaa, mutta koriste-esineitä ei toivota pukinkonttiin.

Vastaajista 27 prosenttia mainitsi inhokikseen liköörikonvehdit. Toisena on marsipaanisuklaa (15 prosenttia) ja kolmantena vihreät kuulat (9 prosenttia). Vihreät kuulat tosin jakavat mielipiteitä, sillä 13 prosenttia valitsi ne suosikkiherkukseen.

Kärkeä suosikkiherkuissa pitää kotona tehty joulutorttu, jonka 49 prosenttia valitsee suosikikseen. 37 prosentille perinteiset konvehdit ovat suosikki ja 23 prosentille kotona tehdyt piparit. Suosikkiherkkuja sai valita Lidlin kyselyssä enintään kolme, mutta inhokkiherkkuja vain yhden.

Lahjaksi suomalaiset toivovat rahaa, jonka 19 prosenttia mainitsee suosikkilahjakseen. Toisena on elämys tai kokemus 17 prosentilla ja kolmantena lahjakortti 13 prosentilla. Lahjaksi sen sijaan ei toivota koriste-esineitä, jonka 41 prosenttia on valinnut inhokikseen. 23 prosentille hajuvesi on epätoivotuin lahja ja 20 prosentille hyväntekeväisyyslahjoitus. Joululahjoista vastaajat saivat valita vain yhden suosikin, mutta kolme inhokkia.

Lidlin ostojohtaja Thomas Heinrichs muistuttaa, että lahjakortti ruokakauppaan on hyvä valinta silloin, kun ei ole varma, mitä lahjan saaja tarvitsee.

– Jokaisella on ne omat suosikit ja inhokit – vaikka moni ei pidä liköörikonvehdeista tai marsipaanisuklaasta, on Favorinan marsipaanipalat olleet yksi Favorinan suosituimmista joulusuklaista tänä vuonna. Lahjapuolella lahjakortti ruokakauppaan on mainio: sillä saa ostettua niin perus arjen ruokaostoksia kuin myös vaatteita ja käyttötavaroita, Thomas Heinrichs toteaa tiedotteessa.

Ruokakauppa mainitaan suosituimpana paikkana ostaa jouluostokset: 61 prosenttia suomalaisista aikoo ostaa joululahjoja ruokakaupoista. Vastaavasti erikoiskaupoista lahjoja aikoo ostaa 47 prosenttia ja kotimaisista verkkokaupoista 42 prosenttia.

Eniten ruokakaupasta ostetaan suklaata tai muita herkkuja (85 prosenttia). Tämän jälkeen suosituimpia ovat käyttötavarat, kuten kodintekniikka ja sisustus (45 prosenttia), lelut (41 prosenttia) ja vaatteet (35 prosenttia).