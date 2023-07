Nämä ovat neljä skenaariota Ukrainan ilmasodan kehittymisestä

Venäjän ilmavoimilla on Ukrainaan nähden sekä määrällinen että laadullinen ylivoima. Rajoitetulla määrällä sekä taistelukoneita että ilma- ja ohjustorjuntajärjestelmiä Ukraina joutuu jatkuvasti taistelemaan ylivoimaa vastaan. Samaan aikaan Venäjä lisää kaukovaikutteisten ohjusten tuotantoa muuttaen taistelutaktiikkaansa, minkä vuoksi Ukrainan omaa ilmasodankäyntikykyä pitäisi vahvistaa.

Nämä asiat mainitaan Kiovan turvallisuusfoorumin strategisessa katsauksessa, jossa analyytikot esittävät neljä pääskenaariota Venäjän vastaisen ilmasodan kehittymisestä.

Ensimmäisessä ja kaikkein kriittisimmässä skenaariossa Venäjä tuhoaa Ukrainan ilmapuolustuksen tai kuluttaa sen ohjusvarastot loppuun, minkä tuloksena Venäjä pääsee täysin hallitsemaan Ukrainan ilmatilaa tai ainakin laajaa kaistaa rintama-alueen yläpuolella. Tällainen skenaario on mahdollinen siinä tapauksessa, että Venäjä saisi suuria määriä kaukovaikutteisia aseita esimerkiksi Iranilta tai Kiinalta tai alkaisi käyttää ilmavoimaansa nykyistä intensiivisemmin.

Toisessa skenaariossa Ukraina ei pysty organisoimaan ilmatorjuntaansa ja -tukeansa vastahyökkäyksen auttamiseksi. Siitä saatiin esimakua, kun huhti-toukokuussa Venäjä kiihdytti kaukovaikutteisten ilmasta maahan aseiden käyttöä päämääränään kuluttaa Ukrainan asevoimaa ennaltaehkäisevästi ennen vastahyökkäyksen alkua.

On muistettava, että hyökkäyksessä kasvavat sekä ilmavoiman että ilmatorjunnan roolit, koska pitää pystyä vaikuttamaan Venäjän selustaan, mitä Ukraina tekee JDAM-täsmäpommeilla, ja torjumaan sen ilmavoiman, esimerkiksi Kamov Ka-52 -rynnäkköhelikopterien käyttöä Ukrainan etenevää maavoimaa vastaan.

Kolmas skenaario on rintaman jähmettyminen nykytilanteeseen, jolloin Venäjällä on määrällisen ja laadullisen ylivoiman takaama aloite, kun taas Ukrainalla on rajoitettu mahdollisuus sen vastustamiseen. Tämän skenaarion mahdollisuus on nähtävissä, jos Ukrainan liittolaiset jatkavat ilma- ja ohjuspuolustuksen ampumatarvikkeiden sekä ilmavoiman aseiden toimituksia nykyisellä tahdilla.

Neljännessä skenaariossa Ukrainan ilmapuolustus kehittyy, mutta se voi toteutua vain taistelukonelaivaston sekä ilma- ja ohjustorjuntakaluston merkittävällä kasvulla, erilaisten droonien sarjatuotannolla sekä toimitettavien kaukovaikutteisten aseiden kantaman lisäämisellä yli 500 kilometriin.

Johtopäätökset ovat ilmeisiä: tilanteen ratkaisemiseksi nykyinen kaukovaikutteisten ja ilmatorjunta-aseiden toimitustahti ei enää riitä. Ukraina tarvitsee lisää aseita suojellakseen itseään Venäjältä. F-16- tai muiden länsimaisten monitoimihävittäjien toimittaminen on olennaista Ukrainan ilmatoimintakykyjen vahvistamiseksi. Samaan aikaan raportti korostaa, että kotimaisten projektien kehityksen varmistaminen esimerkiksi droonien, ohjusten, lentokoneiden ja ilmatorjuntakaluston tuotannossa ja korjaamisessa on tärkeää.