Nämä ovat helmikuun myydyimmät puhelimet, kaksi merkkiä hallitsevat

Samsungin ja Applen puhelimet menivät parhaiten kaupaksi helmikuussa, ilmenee puhelinoperaattoreiden DNA ja Telia myyntitilastoista.
DNA:lla kuukauden myydyin puhelin kuluttaja-asiakkaille oli Samsung Galaxy S25 Ultra. Toiselle sijalle ylsi Applen Iphone 17 ja kolmanneksi Samsung Galaxy A16. Kymmenen kärjessä korostuivat useat muutkin Applen ja Samsungin laitteet.
Samat merkit korostuivat Telian myydyimmissä puhelimissa. Telialla kaupaksi menivät eniten Applen Iphone 17, Iphone 17 Pro ja Iphone 17 Pro Max. Neljänneksi myydyin oli Samsung Galaxy A26.
Molempien ketjujen myyntitilastojen kärjessä oli siis valmistajansa lippulaivapuhelin. Myös edullisemmat puhelimet tekivät kauppansa helmikuussa. Edullisempia malleja edustivat muun muassa kärkilistoille nousseet Samsung Galaxy A16 ja Oneplus Nord CE5.
DNA:n myydyimmät puhelimet helmikuussa 2026 (kuluttaja-asiakkaat)
1.Samsung Galaxy S25 Ultra 5G
2.Apple Iphone 17 5G
3.Samsung Galaxy A16
4.Apple Iphone 17 Pro 5G
5.Apple Iphone 17 Pro Max 5G
6.Apple Iphone 16e 5G
7.Apple Samsung Galaxy A56 5G
8.Honor X5c Plus
9.OnePlus Nord CE5 5G
10.Apple Iphone 16 5G
Telian helmikuun myydyimmät puhelimet kuluttajille
1. Apple Iphone 17 5G
2. Apple Iphone 17 Pro 5G
3. Apple Iphone 17 Pro Max 5G
4. Samsung Galaxy A26 5G
5. Apple Iphone 16 5G
6. Apple Iphone 16e 5G
7. Samsung Galaxy A56 5G
8. Apple Iphone 15 5G
9. Honor X5c Plus 4G
10. Samsung Galaxy S25 Ultra 5G
LUE MYÖS:
Sadan vai tuhannen euron älypuhelin? Asiantuntijalta suora vastaus