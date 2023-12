Nämä kysymykset kiellettiin Vladimir Putinin tv-esiintymisessä

Kaikki Venäjän diktaattori Vladimir Putinin pitkässä televisiotilaisuudessa esitetyt kysymykset oli valittu etukäteen tarkasti. Se, mistä esiintymisen aikana ei saanut puhua, paljastaa kuitenkin paljon Kremlin huolista.

Sisäpiirilähteitä haastatelleen Moscow Timesin mukaan kiellettyjen aiheiden listalla olivat muun muassa vangittu oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi, Wagnerin ”kesäkapina” ja sitä seurannut palkkasotilasyhtiön johtaja Jevgeni Prigozhinin kuolema lentoturmassa, median sensuuri ja sodan vastustajien Venäjällä kohtaama sorto.

Myös viime aikoina virinnyt liikekannallepanossa rintamalle määrättyjen sotilaiden läheisten protestiliike haluttiin pitää visusti pois tapetilta.

– Yli vuoden rintamalla ilman rotaatioita olleiden mobilisoitujen sotilaiden perheenjäsenten mielenilmaukset ovat eräs kaikkein arkaluontoisimmista ja ei-toivotuimmista aiheista, Kremliä lähellä oleva lähde kommentoi.

Moni media ja Venäjä-seuraaja kiinnitti eilisen lähetyksen aikana huomiota taustanäytöillä näkyneisiin toisinaan varsin pisteliäiltä vaikuttaneisiin kysymyksiin. Niitä ei esitetty Putinille, mutta ne saivat näkyä ohjelman aikana. Jotkut jopa arvelivat Kremlin kannalta hankalien viestien olleen jonkinlainen protesti tai menneen läpi vahingossa.

Venäjän johtajalta kysyttiin ruudulla esimerkiksi, ”miksi todellisuutesi on erilainen kuin meidän”, milloin oikea Venäjä lakkaa näyttämästä erilaiselta kuin televisiossa ja koska sota loppuu ja milloin rauhanneuvottelut alkavat.

Lähteiden mukaan kyse oli kuitenkin todellisuudessa täysin suunnitellusta mediaoperaatiosta. Vastaavaa on nähty jo vuosia aiemmin.

– Nämä valittiin tarkoituksella etukäteen, moderoitiin ennalta ja julkaistiin Telegram-kanavien ja itsenäisen median ruokkimiseksi, lehdistötilaisuuden valmisteluista perillä oleva lähde sanoo.

Moskova on noudattanut jo pitkään poliittista strategiaa, jossa Kremliä haastavia näkemyksiä sallitaan tarkkaan kontrolloidusti. Tarkoituksena on luoda illuusiota mielipiteen vapaudesta. Vastaava ulottuu myös Venäjän niin sanottuun systeemiseen poliittiseen oppositioon, jossa Kremliä näennäisesti vastustavat poliittiset puolueet toimivat todellisuudessa enemmän tai vähemmän sen lukuun. Todellinen oppositio on taas vaiennettu.

Putin is holding his annual televised Q&A today, and people have been invited to send questions via text, to be displayed on big screens behind him. Apparently, whoever is filtering them has let some uncomfortable ones slip through.

🧵Let’s see what questions the Russian… pic.twitter.com/DfDbSn62hm

— Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) December 14, 2023