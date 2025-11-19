Nämä ratkaisevat maahanmuuttajan kotoutumisen

Tutkimukset osoittavat, että kaksi toimenpidettä ovat maahanmuuttajien kotoutumisessa erityisen toimivia: mahdollisuus valita oma asuinpaikka ja panostus laadukkaaseen kielikoulutukseen.

Tehokas kotoutuminen edellyttää pitkäjänteisyyttä, vaikuttavia toimenpiteitä ja toimivaa palvelurakennetta. Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) Suomen kansallisessa konferenssissa Helsingissä 19. marraskuuta 2025 keskustelevien tutkijoiden mukaan olennaista on kohdentaa panostukset toimiin, jotka tuottavat pitkäaikaisia hyötyjä.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n tutkimusjohtaja Hanna Pesola toteaa, että kotoutumista edistävien toimien kustannuksia on helpompi mitata kuin niiden pitkän aikavälin hyötyjä. Kotoutumissuunnitelmien käyttöönotto vuonna 1999 paransi sekä aikuisten tuloja lyhyellä aikavälillä että lasten koulutusta ja tuloja pitkällä aikavälillä.

Suomessa pitkäaikaisia vaikutuksia on voitu arvioida vasta yhden uudistuksen kohdalla: Työ- ja elinkeinoministeriön Kotoutumisen SIB-hankkeessa valtio maksoi palveluntuottajalle vain saavutetuista tuloksista, ja osallistujien työllisyys ja tulot paranivat selvästi. Kotoutumispalveluiden hankinnassa olennaista onkin varmistaa, että vaikutuksia voidaan mitata luotettavasti.

– Kotoutumisen vaikutukset voivat näkyä vasta 10–30 vuoden kuluttua. Siksi on tärkeää, että vaikuttavuutta seurataan pitkäjänteisesti. Palveluntarjoajilla tulee myös olla kannustimet, jotka tukevat maahanmuuttajien kiinnittymistä työmarkkinoille pitkällä aikavälillä, Pesola sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa kotoutumispalvelut siis todennäköisesti tuottavat parempaa tulosta, kun maahanmuuttajan onnistunut kotoutuminen on palveluntarjoajillekin kannattavaa.

Kielikoulutus parantaa lasten koulutustasoa

Tanskassa on tehty laaja-alaisia uudistuksia kotoutumisen edistämiseen jo vuosikymmenten ajan. Kokemuksia on arvioitu useissa tutkimuksissa, joiden mukaan kaksi toimenpidettä ovat johdonmukaisesti osoittautuneet erityisen toimiviksi: mahdollisuus valita oma asuinpaikka ja panostus laadukkaaseen kielikoulutukseen.

Tutkimuksen mukaan asuinpaikan valinnanvapaus mahdollistaa muun muassa työllistymisen kannalta paremmat verkostot ja alueet, joilla osaaminen kohtaa työpaikat.

Kielikoulutuksella on tutkimusten mukaan positiivisia vaikutuksia paitsi maahanmuuttajien työllistymiseen, myös seuraavaan sukupolveen ja koko yhteiskuntaan.

– Kielikoulutus parantaa merkittävästi sekä aikuisten tuloja että lasten koulutustasoa. Jopa rikollisuus vähenee perheissä, joissa molemmat vanhemmat ovat osallistuneet kielikoulutukseen. Tällaisilla toimenpiteillä on pitkän aikavälin vaikutuksia, joita ei aina nähdä heti, toteaa tanskalaisen Rockwool Foundationin tutkimusjohtaja Jacob Nielsen Arendt.

Alkuvaiheen palvelut ratkaisevat

Suomessa maahanmuuttajien kotoutumispalveluista vastaavat nyt kunnat, samalla kun käytettävissä olevat resurssit niukkenevat. Uusi kotoutumispolitiikka painottaa tulijan omaa vastuuta ja osallistumista.

EMN Suomen erityisasiantuntija Tuukka Lampi korostaa, että kotoutumisen alkuvaiheeseen panostaminen on olennainen osa vaikuttavaa kotoutumista. Tässä yksi keskeinen työkalu on yhteiskuntatietoa sisältävä koulutus eli niin kutsuttu monikielinen yhteiskuntaorientaatio, josta tuli kunnille lakisääteistä vuonna 2025 uuden kotoutumislain myötä.

Poimintoja videosisällöistämme

Euroopan muuttoliikeverkoston raportin mukaan vastaavan kaltaisia koulutuksia on ollut käytössä valtaosassa EU-maita.

– Koulutusten vaikuttavuutta ovat tukeneet läsnäolon valvominen ja loppukokeet, mutta toisaalta myös kotoutujien yksilöllisten tarpeiden huomioiminen kuten lastenhoidon järjestäminen kurssin ajaksi tai kurssien järjestäminen eri aikoihin päivästä. Toimivat ratkaisut tuntuvatkin olevan yhdistelmä velvoitteita ja joustoa, Lampi toteaa

– Selvityksemme mukaan yhteiskuntaorientaatiolla on siis tärkeä merkitys kotoutumisen tukemisessa. Suurimmassa osassa EU-maita on katsottu, että yhteiskunnan toimintojen ymmärtäminen auttaa maahanmuuttajia osallistumaan aktiivisemmin ja toimimaan itsenäisemmin. Näin he pääsevät nopeammin mukaan kieleen, työhön ja yhteiskuntaan, Lampi jatkaa.