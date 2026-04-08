Nämä kahdeksan turvaistuinta hylättiin Autoliiton testissä

Kahdeksan istuinta hylättiin Autoliiton kevään turvaistuintestin etutörmäyskokeessa.

Istuimet ovat nimeltään Buf Boof Tweety Plus, Ding Aiden 360, Kidiz 360, KidsZone i-Size 360, Lettas i-Size 360, Miophy i-Size 360 sekä Xomax 946i. Autoliiton mukaan näiden turvaistuinten käyttäminen on turvallisuusriski.

Yksikään seitsemästä istuimesta ei kestänyt etutörmäyskoetta, kun istuimessa oli kolmivuotiasta lasta simuloiva Q3-törmäysnukke. Tapauskohtaisesti istuinten isofix-kiinnikkeet irtosivat joko auton penkissä olevasta kiinnityspisteestä tai turvaistuimen rungosta tai istuin irtosi alustastaan aiheuttaen lapselle vakavan loukkaantumisriskin. Vaikka niin sanottu Top tether-kiinnitys esti kaikissa tapauksissa irtoamisen kokonaan takapenkistä, pyörähti istuin holtittomasti autossa ja aiheutti vakavan loukkaantumisriskin.

– Kaikkien näiden istuinten valmistuksesta vastaava Lettas ilmoitti, että tuotteisiin tehdään parannuksia, joista osa on jo tehty markkinoilla olevissa uusissa tuotteissa. Aiomme testata myöhemmin tänä vuonna, miten uudet versiot pärjäävät. Toistaiseksi kuitenkaan näiden istuinten käyttöä ei voi suositella, Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen kertoo tiedotteessa.

Seitsemän epäonnistuneista istuimista ovat rakenteeltaan samanlaisia ja tyyppihyväksyntänumeroltaan (E8 0313715) identtisiä jo viime syksyn testissä epäonnistuneen Reecle 360 (ZA i-Size) -istuimen kanssa.

Vauvojen turvakaukalo irtosi telakastaan

Kahdeksas testissä epäonnistunut istuin oli Kinderkraft Mink Pro 2 kiinnitettynä Mink FX2 -telakkaan. Tämä 40–80 senttimetrin pituiselle ja enintään 13 kilon painoiselle lapselle tarkoitettu turvakaukalo repesi etutörmäystestissä telakasta ja jatkoi minkään pidättelemättä matkaansa eteenpäin.

Istuinta voi käyttää myös ilman telakkaa auton turvavöillä kiinnitettynä. Tällä tavalla istuin läpäisi etutörmäystestin ilman ongelmia.

– Jos käytössä on kyseinen istuin, niin sen käyttöä voi jatkaa ilman telakkaa, jos kiinnittäminen turvavöillä on mahdollista. Tässä tapauksessa pitää olla erityisen huolellinen, että istuin tulee kiinnitetyksi käyttöohjeiden mukaisesti oikein, Tolvanen toteaa.