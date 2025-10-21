Kolme mallia reputti turvaistuinten testissä

Autoliiton julkaisemassa, yhteistyössä eurooppalaisten autoliittojen ja kuluttajajärjestöjen kanssa tehdyssä syksyn turvaistuintestissä oli mukana 17 uutta lasten turvaistuinmallia.

Testissä arvioitiin istuimien kolariturvallisuutta, käytön helppoutta, ergonomiaa sekä kemikaalikuormitusta.

Vaikka suurin osa istuimista täytti tiukat vaatimukset, testitulokset osoittivat, että eri turvaistuinmallien välillä on edelleen merkittäviä eroja. Viisi istuinta sai kokonaisarvosanan hyvä ja yhdeksän tyydyttävä, mutta kolme mallia reputti testin.

Sekä Chipolino Olympus i-Size että Reecle 360 irtosivat telakastaan etutörmäystestissä ja saivat siten heikon arvosanan. Asiasta uutisoitiin poikkeuksellisesti jo lokakuun alussa ennen koko turvaistuintestin valmistumista asian vakavuuden takia.

Reecle 360 sai sivutörmäystestissäkin vain välttävän arvosanan, koska testinuken pää luiskahti pois pääntuesta ja osui oven rakenteisiin. Chipolinon päälliskankaista löytyi puolestaan liialliset määrät palonestoaineita, ja istuin olisi saanut pelkästään tämänkin osa-alueen takia heikon kokonaisarvosanan.

Maxi-Cosi Nomad Plus sai etutörmäystestissä vain välttävän arvosanan, koska istuimen selkänoja murtui törmäyksen voimasta ja testinuken pää liikkui vaarallisen pitkälle eteen. Tämä lisäsi riskiä pään osumisesta etuistuimeen. Maxi-Cosi Nomad Plus sai lopulta koko testistä heikon arvosanan, koska sen päälliskankaista löytyi liian suuri määrä PFAS-yhdisteitä.

Etutörmäystestissä välttävään arvosanaan jäivät myös Osann One360 SL Mini ja Renolux Olymp Pro, jotka kummatkin saivat tyydyttävän kokonaisarvosanan.

Hyvän kokonaisarvosanan testissä ansaitsivat Joie i-Level Pro -turvakaukalo sekä telakalla että ilman, Besafe Beyond 360 -turvaistuin Beyond -telakalla sekä turvavyöistuimet Britax Römer Kidfix Pro ja Axkid Up.

– Kaikki mukana olleet istuimet ovat läpäisseet EU:n tyyppihyväksyntävaatimukset. Hyvä istuin suojaa lasta kuitenkin paitsi hyväksyntätestien, myös tiukempien kuluttajatestien mukaisissa törmäyksissä. Testi osoitti, että markkinoilla on edelleen suuria eroja turvaistuinten turvallisuudessa ja laadussa, toteaa Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen tiedotteessa.