Nälkäinen venäläissotilas antautui – omat joukot katosivat asemista

Venäjän asevoimat on laajentanut viime viikkoina hyökkäyksiään lähes koko rintamalinjalla.

Ukraina kertoo torjuneensa monia rynnäköitä, mutta venäläisjoukot ovat päässeet etenemään ainakin hieman Donetskin alueella ja Harkovan alueen itäosissa.

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan Kreml pyrkii saavuttamaan Donetskin ja Luhanskin hallinnolliset rajat sekä Zherebets-joen.

Venäläisjoukkojen laadun kerrottiin jo aiemmin vaihtelevan huomattavasti eri puolilla rintamaa. Osa liikekannallepanossa pakkovärvätyistä yksiköitä on heikosti varustettuja, mutta esimerkiksi VDV-maahanlaskujoukot ovat olleet tehokkaampia hyökkäyksissä.

Ukrainan kansalliskaartin 18. prikaati esittelee tuoreella videolla venäläissotilaan antautumista etulinjassa. Nälkiintynyt mies otettiin kiinni Ukrainan juoksuhaudan edustalla.

Venäläissotilas kertoi omien joukkojensa yllättäen poistuneen alueelta hänen ollessa vielä nukkumassa.

Ukraina kertoo käyttävänsä sotavankia osana ”vaihtorahastoa” eli myöhemmissä vanginvaihdoissa Venäjän kanssa.

NEW: The anticipated Russian 2024 winter-spring offensive effort is underway in the Kharkiv-Luhansk Oblast border area. 🧵(1/8) pic.twitter.com/4IUSIfHoif

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) January 31, 2024