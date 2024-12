Näitä tuotteita ei ole turvallista käyttää – katso yli 600 tavaran lista

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ylläpitää verkossa luetteloa tuotteista, joita ei ole turvallista käyttää. Luettelon löydät täältä.

Vaaralliset tuotteet-sivustolle on listattu kuluttajille myytyjä tuotteita, joista on löydetty turvallisuuspuutteita. Tällä hetkellä sivustolle on lueteltu yhteensä 608 vaarallista tuotetta.

Viimeisen kuukauden aikana Tukes on havainnut turvallisuuspuutteita esimerkiksi pistotulpasta (palovamman riski), lasten koripallokorissa (kuristumisen vaara) ja lämpöliiveissä (sähköiskun vaara).

Sivustolla jokaisen tuotteen kohdalla kerrotaan erikseen, miten tuotteen ostaneiden kuluttajien tulee toimia tilanteessa. Yleensä kuluttajia ohjeistetaan palauttamaan viallinen tuote myyntipaikkaan, jossa tuotteen myyntihinta hyvitetään.