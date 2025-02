Näitä tavaroita poistetaan eniten lentoaseman turvatarkastuksessa

Lentoasemayhtiö Finavia ennakoi vilkasta hiihtolomasesonkia Helsinki-Vantaan ja Lapin lentoasemilla.

Matkustajia suositellaan tutustumaan matkatavaroiden pakkausohjeisiin ennen lentoasemalle saapumista. Turvatarkastuksessa poistetaan päivittäin satoja esineitä, joiden kuljettaminen käsimatkatavarassa lennolle on kiellettyä.

– Yleisimpiä poistettavia tuotteita ovat yli sadan millilitran nestepakkaukset kuten aurinkovoiteet, hiusgeelit ja smoothiet. Myös tulentekovälineitä, saksia ja muita teräviä esineitä poistetaan päivittäin, Helsinki-Vantaan matkustajapalveluista vastaava Finavian johtaja Hanna Hämäläinen toteaa tiedotteessa.

Eniten käsimatkatavaroista poistetaan juomapulloja sekä kosmetiikka- ja hygieniatuotteita, kuten voiteita, geelejä, pesuaineita ja hammastahnoja, jotka ylittävät sallitun sadan millilitran pakkauskoon. Myös ruoat voidaan luokitella nesteiksi, jos ne ovat levittyviä.

– Usein tuote on unohtunut laukkuun. Matkustajan voi olla myös haastava tulkita ainetta, vaikkapa ruokasäilykettä nesteeksi. Hyvä nyrkkisääntö on, että jos tuotetta voi levittää, se on neste, Hämäläinen sanoo.

Nesteiden sallittu määrä muuttui EU-sääntelyn myötä sataan millilitraan myös Helsinki-Vantaan lentoasemalla syyskuussa 2024.

Ruumassa kuljetettavat matkatavarat turvatarkastetaan lentoaseman matkatavarahallissa, jonne matkustajilla ei ole pääsyä. Paloherkät esineet ja aineet ovat kiellettyjä ruumamatkatavaroissa.

– Ruumamatkatavaroista poistamme eniten erilaisia akkuja ja varavirtalähteitä, jotka tulee kuljettaa aina käsimatkatavaroissa paloturvallisuussyistä. Myöskään tulentekovälineitä ei saa kuljettaa ruumassa lainkaan, sillä niistä aiheutuu tulipalovaara, Hämäläinen muistuttaa.

Finavia muistuttaa hiihtolomalaisille, että useimmat voiteenpoistoaineet ja suksivoiteet sisältävät palavia nesteitä ja ovat siksi kiellettyjä sekä ruumassa että käsimatkatavaroissa. Jos voidepakkauksessa on teksti ”syttyvää”, sitä ei voi ottaa mukaan lennolle.

Finavian hakukoneesta voi tarkistaa eri esineiden ja aineiden pakkaussäännöt.