Näitä ruokia suomalaiset tilaavat eniten kotiin

Ruokalähettipalvelu Foodoran julkaisema data osoittaa, mitä ruoka-annoksia suomalaiset tilasivat ravintoloista eniten tänä vuonna.

– Yksi on ylitse muiden, kun suomalaiset tilaavat ruokaa kotiin. Pizza on edelleen suomalaisten suosikki ja erityisesti omavalintaisia täytteitä sisältävä Fantasia-pizza on ylivoimainen ykkönen Suomessa, kertoo Foodoran toimitusjohtaja Joonas Kuronen tiedotteessa.

– Useimmiten Fantasia-pizzan täytteiksi valikoituu kebabia, kinkkua ja ananasta. Jos suomalaiselta kysyy, niin ananas kuuluu pitsaan, Kuronen jatkaa.

Fantasian ohella suosituimmat pizzat ovat Americana ja Opera.

Seuraavaksi suosituimmat ruoka-annokset ovat hampurilaiset ja kebab-ateriat. Hampurilaisista suosituimpia ovat kerroshampurilainen, juustohampurilainen ja kanahampurilainen. Kebab-annoksista suosituimpia ovat kebab ranskalaisilla, kebabrulla ja iskender-kebab.

Viime vuosina nousukiidossa olleen kanan suosio raaka-aineena kasvaa edelleen ja näkyy kana-aterioiden suosion nousuna.

– Jopa noin joka neljäs tilattu annos sisältää kanaa, Kuronen arvioi.

Muita suomalaisten suosimia ruoka-annoksia ovat kategorioiden mukaan täytetyt leivät, intialainen, thai, grilliannokset, kiinalainen ja salaatit. Salaateista suosituimmat ovat kreikkalainen salaatti, katkarapu- ja kebabsalaatti.