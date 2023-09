Näitä Leopard-malleja on nyt rintamalla Ukrainassa

Ukrainan kerrotaan menettäneen kesäkuussa alkaneen vastahyökkäyksensä aikana vain viisi länsimaiden toimittamaa Leopard 2 -taistelupanssarivaunua.

Venäjän propagandassa lukemia on liioiteltu huomattavasti, ja samaa kuvamateriaalia on kierrätetty valtionmedian uutislähetyksissä useaan kertaan.

Leopard 2-vaunuja on tiettävästi toimitettu yhteensä reilut 70 kappaletta. Ainakin kymmenen niistä on kärsinyt vaurioita, mutta ne on saatu palautettua rintamalle korjausten jälkeen.

Ukrainan tueksi on toimitettu kolmea eri Leopard 2 -mallia. Niiden lisäksi 2A4-vaunusta on luotu uusi muunnelma. Yleisin vaunumalli on 2A4, jonka voi tunnistaa kulmikkaasta tykkitornista. Vaunussa ei ole 2A6:n kaltaista lisäpanssarointia. Sen tykkitornin sivuilla on kahdeksan savunheitintä kahdessa rivissä.

Vaunukomentaja voi tarkkailla ympäristöään luukun eteen sijoitetulla kameralaitteella. Näkyvyyttä on parannettu myöhemmissä malleissa.

Ainakin osaan Leopard 2A4 -panssarivaunuista on lisätty Ukrainassa Kontakt-1-reaktiivipanssarointia, joiden ”palikat” on sijoitettu pääosin tykkitornin ja rungon sivuille. Tykin juureen on asennettu ylimääräinen teräslevy suojaksi.

Uudemman 2A6-mallin tunnistaa suuremmasta kanuunasta ja tykkitornin edessä olevasta kulmikkaasta lisäpanssaroinnista.

Suomen puolustusvoimat hankki 2000-luvun alussa 124 kappaletta Leopard 2A4 -vaunuja ja vuonna 2014 sata 2A6-vaunua. Suomi lähetti keväällä Ukrainalle kolme Leopard 2R-raivauspanssarivaunua, jotka koekäytön perusteella eivät soveltuneet hyvin kivikkoiseen maastoon. Niitä tiettävästi käytettiin vastahyökkäyksen alussa Ukrainan eteläosien peltomaastoon sijoitettujen miinakenttien raivaamiseen.

Ukrainalle on lisäksi toimitettu Stridsvagn 122 -vaunuja, jotka ovat paranneltuja versioita Leopard 2A5-mallista. Forbes-lehden mukaan ainakin kuusi niistä saapui Ukrainaan heinäkuun alussa.

the Leopard 2A4 is the most numerous vehicle of the leopard 2 Series present in Ukraine and also the easiest to identify, since it has unique characteristics. pic.twitter.com/qiDkbXJjp2 — 2S7 pion (trost) (@Trotes936897) September 2, 2023