Näitä hyötyjä Suomi saa uusista panssarihaupitseista

Puolustusministeri Antti Kaikkonen on hyväksynyt K9-panssarihaupitsien oston puolustusvoimille Etelä-Koreasta. Samoja haupitseja on Suomella ennestään 58, ja nyt niitä ostetaan 38 lisää.

Vaikka perinteinen vedettävä tykistö ei olekaan palveluksesta poistumassa, on itseliikkuvalla K9-panssarihaupitsilla monia etuja. Jo se on etu, että yhä enemmän puolustusvoimien kalustosta on varustettu 52 kaliiperin tykeillä. Kaluston kantama siis paranee.

K9 on muutoinkin varsin kyvykäs järjestelmä.

– K9-kaluston osalta liikkuvuus tarkoittaa itsenäistä kykyä siirtyä tuliasema-alueelta toiselle ja tuliasema-alueen sisällä. Lisäksi se tarkoittaa erinomaista liikkuvuutta maastossa. Tulivoima tarkoittaa K9-kaluston osalta kykyä toteuttaa tulitehtäviä aiempaa kauemmas ja tarkemmin, erityisesti erikoisampumatarvikkeilla. Suoja tarkoittaa tässä yhteydessä hyvää kykyä väistää vihollisen vastatoimia sekä vaunun miehistölle tarjoamaa panssarisuojaa, majuri Terjo Mielonen Maavoimien esikunnasta kertoo Ruotuväelle.

Nimenomaan positiiviset käyttökokemukset rohkaisivat Suomea hankkimaan haupitseja lisää. Uusia K9-järjestelmiä tulee olemaan tämän hankinnan jälkeen yhteensä 96 kappaletta.

– K9-panssarihaupitsit ovat osoittautuneet Suomessa toimintavarmoiksi ja niistä on saatu erinomaiset kokemukset niin asevelvollisten koulutuksessa kuin ammunnoissakin, Mielonen toteaa.