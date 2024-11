Näitä asioita joulupukilta toivotaan eniten

Joulupukin Pääposti paneutui joulupukille tulleisiin kirjeisiin. Tuhansista kirjeistä ympäri maailman näkyy, että eniten lapset toivovat leluja. Lelutoiveiden taustalla näkyy kuitenkin myös toive yhteisestä ajasta.

Rovaniemellä sijaitsevaan Joulupukin Pääpostiin tulee postia ympäri maailman. Joulupukki on vastaanottanut noin 25 miljoonaa kirjettä yli 200 maasta – jopa sellaisista, joita ei enää ole. Kiireisimpään joulunalusaikaan joulupukki saa noin 30 000 kirjettä joka päivä.

Ensimmäistä kertaa Joulupukin Pääpostilla kirjeiden sisältöön paneuduttiin yhtenä kokonaisuutena. Tavoitteena oli löytää isoja linjoja toiveiden takaa. Tätä varten käytiin läpi yli 6 000 kirjettä 45 eri maasta. Kirjeet anonymisoitiin, jotta kirjesalaisuus säilyy.

Ei ollut yllätys, että eniten toivottu asia joulupukin kirjeissä ovat lelut (67,2 prosenttia). Niitä toivotaan 50-kertaisesti lemmikkeihin verrattuna (1,3 prosenttia) ja liki 400-kertaisesti uusiin perheenjäseniin verrattuna (0,2 prosenttia).

– Tyypillistä on, että lelutoive on otettu aikakautensa lelulehdistä tai tv-mainoksista. Toiveissa on usein tarkasti lelun tyyppi, ja voi olla hintakin mainittuna. Usein lapset saattavat leikata toiveensa kuvan lelulehdestä ja liimata sen kirjeeseen, tai jopa laittaa mukaan kokonaisen lelulehden ja merkitä lelulehteen toiveet, kommentoi Joulupukin Pääpostin tonttu Elina tiedotteessa.

Lasten joululahjatoiveet eivät kuitenkaan ole vain toiveita tavaroista – ne ovat kutsuja yhteisiin leikkeihin, tarinoihin ja muistoihin, jotka kestävät pidempään kuin yksikään lelu. Pohjimmiltaan joulun parhaat lahjat ovat hetkiä, jotka jaetaan yhdessä.

– Enimmäkseen lapset toivovat asioita, joilla voi leikkiä, joita voi koota, tai joiden parissa voi puuhastella, Elina-tonttu sanoo.

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Riikka Riihonen nostaa esiin tärkeän puolen lelutoiveiden takaa:

– Kaikki lapset tarvitsevat leluja leikkimiseen. Mutta lelut auttavat myös aikuisia asettumaan leikin ääreen. Vuorovaikutus lapsen ja vanhemman välillä on paras lahja, mitä lapsi voi saada. Siksi leikki ja yhteinen tekeminen on niin arvokasta.

Yhdessäolon ja välittämisen merkitystä ei voi vähätellä. Lelutoiveiden lisäksi kirjeissä näkyvät myös lasten lisääntyneet huolet ja toiveet yhteisestä ajasta.

– Uusina toiveina ovat tulleet turvallisuuden tunteeseen liittyvät huolisyöpöt ja stressilelut. Useissa kirjeissä toistuvat myös toiveet siitä, että perheet näkisivät toisiaan tai aikaa yhdessäoloon olisi paljon enemmän, Elina-tonttu jatkaa.

Jouluajan leikkihetkiin Riihosella on hyvä vinkki.

– Vaikka on todella tärkeää olla läsnä, on myös hyvä antaa leikeille ja yhdessäololle lapsenehtoista tilaa. Lapsille sekasorto ja leikkien levittäminen voivat olla arvokasta tekemistä. Sellaista leikin juuri kuulukin olla – vaihtelevia tilanteita ja elävää yhdessäoloa.

Kirjeiden pohjalta luotiin leikkisä Toiveiden toive – yhdistelmä joulupukilta toivotuista leluista. Se rakentui kirjeiden tutkimisen, Joulupukin Pääpostin työntekijöiden haastattelujen ja digitaalisen taitelijan näkemyksen synteesinä. Toiveet yhteiseen tekemiseen näkyvät Toiveiden toiveen kaikissa rakennuspalikoissa.

– Lasten kirjeissä toivotaan esimerkiksi lahjoja, joiden kanssa kisailla perheen kesken. Toiveiden toiveessa tämä näkyy jalkapallona. Toiveiden toiveen pehmolelumainen pää tulee puolestaan toiveista saada lelu, jonka parissa voi nukahtaa isän syliin. Kirjeissä toivotaan myös leluja, joita voi rakennella äidin kanssa – näistä toiveista muodostuu lelumme vartalo. Nämä ja lelun muut osat tuovat esille lelutoiveiden taustalla olevat toiveet yhdessäolosta, Elina-tonttu sanoo.