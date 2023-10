Näitä aseita Israel tarvitsee eniten

Israelin asevoimat on kutsunut palvelukseen yli 300 000 reserviläistä, joista koottuja yksiköitä keskitetään pääosin maan eteläosiin Gazan kaistaleen tuntumaan. Myös pohjoisrajan vartiointia on vahvistettu libanonilaisen Hizbollah-miliisin luoman uhkan vuoksi.

Maan hallitus kertoo varautuvansa pitkään sotaan. Tilanne voi heijastua myös Ukrainan rintamalle, sillä Yhdysvaltain puolustusteollisuuden kapasiteettia ei ole mitoitettu nykyisenlaisiin kriiseihin. Presidentti Joe Biden on vakuuttanut toimittavansa Israelille sen tarvitsemat ammukset ja muut asejärjestelmät ilman, että tukea Ukrainalle heikennetään.

Puolustusministeriö Pentagon joutuu samalla varautumaan myös yllättäviin tilanteisiin, kuten Taiwanin ja Kiinan väliseen mahdolliseen konfliktiin.

Asiantuntijat arvioivat Financial Times -lehdelle, että pitkittyneessä konfliktissa Israel tarvitsisi samanlaisia ammuksia ja asejärjestelmiä, joista on ollut pulaa Ukrainassa.

Näihin lukeutuvat muun muassa erilaiset ohjusjärjestelmät, hyökkäysdroonit ja 155 millimetrin tykistöammukset. Ukrainan asevoimien arvioidaan kuluttavan 6 000–7 000 tykistöammusta päivässä. Länsimaiden omat varastot ovat ehtyneet, eikä tuotantoa ole vielä ehditty laajentaa tarvittavalla tavalla.

Yhdysvaltain tavoitteena on nostaa 155 millimetrin ammusten tuotantomäärät 28 000 ammuksesta 60 000 ammukseen ensi vuonna. Kesällä 2025 kuukausittaisen tuotantomäärän pitäisi olla 100 000 tykistöammusta.

Kiireisin tavoite lienee Israelin Iron Dome -ohjuspuolustusjärjestelmän arsenaalin täydentäminen. Hamas on tulittanut lokakuun 7. päivästä lähtien tuhansia raketteja, joista suurin osa on torjuttu.

Iron Dome käyttää Tamir-ohjuksia, joita tuottavat amerikkalainen RTX-yhtiö ja israelilainen Rafael ADS. Ohjukset kootaan Israelissa. Israel on lisäksi pyytänyt JDAM-täsmäpommeja, Hellfire-ohjuksia ja SDB-liitopommeja. Niiden saatavuus on tällä hetkellä tykistöammuksia parempi.

US arms manufacturers are preparing to surge weapons supplies to Israel at a time when they are already under pressure to arm Ukraine and replenish depleted Pentagon stocks, a challenge analysts say will add stress to a stretched defence industrial base. https://t.co/sTcXWn3w4G

— Christopher Miller (@ChristopherJM) October 17, 2023