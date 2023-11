Näissä asioissa Ukrainan asevoimat onnistui vuonna 2023

Brittiläisen RUSI-ajatuspajan tutkija Samuel Ramani pohtii viime aikoina yleistynyttä näkemystä siitä, että Ukrainan asevoimien vastahyökkäystä voi pitää epäonnistuneena.

Kesäkuussa aloitetun operaation tavoitteena oli murtautua läpi etelässä. Asovanmeren rannalle edetessään ukrainalaisjoukot olisivat saaneet jaettua Venäjän yksiköt kahteen eri osaan. Krimin niemimaan miehitys olisi voinut muuttua erittäin vaikeaksi. Ukraina toteutti rajatumpia hyökkäyksiä myös Donetskin alueella Bahmutin kaupungin eteläpuolella.

Samuel Ramani arvioi kokonaiskuvan olevan julkisuudessa esitettyä monimutkaisempi. Hän huomauttaa Ukrainan pitäneen Venäjän pääosin puolustuskannalla. Venäläisjoukkojen rynnäköt on pysäytetty muun muassa Avdijivkan luona, jossa yli 200 panssariajoneuvoa tuhoutui miinoihin ja puolustajien tulitukseen.

Mustanmeren laivaston toimintakykyä on samalla heikennetty.

– Ukrainan iskut Mustanmeren laivaston päämajaa vastaan, vaihtoehtoisen viljareitin luominen merelle ja venäläislaivojen uhkaaminen Sevastopolissa ja Krimillä ovat kaikki suuria onnistumisia. Tämä vähentää mereltä tehtäviä Kalibr-ohjusiskuja Ukrainan kaupunkeja vastaan, Samuel Ramani kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Ukrainalle on lisäksi toimitettu IRIS-T:n ja Patriotin kaltaisia moderneja ilmapuolustusjärjestelmiä. Ne suojaavat Kiovaa ja muita kaupunkeja talvikauden aikana hyökkäyksiltä sähköinfrastruktuuria vastaan.

Ramani muistuttaa Ukrainan kohentaneen kykyä iskeä kaukana sijaitseviin kohteisiin. Britannian ja Ranskan Storm Shadow/SCALP -risteilyohjukset ja Yhdysvaltain ATACMS-ohjukset ovat jo osoittaneet tuhovoimansa.

– Ukraina lisää samalla kotimaista tuotantoa, jotta he voivat iskeä syvemmälle Venäjän alueelle, tutkija sanoo.

Suurimmat epäonnistumiset liittyvät maahyökkäykseen, lennokkisotaan ja ammustuotantoon.

– Tuotannon osalta Ukraina kärsii tällä hetkellä lennokkisodassa. Bayraktarit eivät ole yhtä tehokkaita kuin aiemmin, minkä lisäksi Venäjä massatuottaa Geran-2-lennokkeja eli iranilaisia Shahedeja. Ukrainassa valmistettu Shark-lennokki ja talven mahdollinen iskusarja luovat silti toivoa, Samuel Ramani toteaa.

Kansainväliset pakotteet eivät ole pysäyttäneet Venäjän teollisuuskoneistoa. Kreml pystyy haalimaan muiden maiden kautta korkeateknologiaa ja rakentamaan täsmäohjuksia.

– Pohjois-Korean lähettämä miljoonan tykistöammuksen erä ja kotimaisen tuotannon kiihdyttäminen osoittavat, että Venäjä pystyy jatkamaan sotaa pitkällä tähtäimellä, Samuel Ramani sanoo.

SUCCESS: Degrading Russia's Black Sea Fleet

Ukrainian strikes on the Black Sea Fleet HQ, creation of an alternative grain corridor and creation of insecurity around Russian ships in Sevastopol and Crimea is a big success

It reduces sea-borne Kalibr strikes on Ukrainian cities

— Samuel Ramani (@SamRamani2) November 5, 2023