Naisina esiintyneet hakkerit huijasivat Venäjän sotilaat paljastamaan tukikohtansa, Ukraina räjäytti heti

Ukrainalaiset hakkerit onnistuivat naruttamaan venäläiset sotilaat paljastamaan tukikohtansa sijainnin Ukrainan Melitopolissa. Tämän jälkeen tukikohta tuhottiin tykistökeskityksellä.

Asiasta kerrotaan Financial Timesin tästä löytyvässä reportaasissa. Siinä avataan itsenäisten ukrainalaisten hakkereiden pitkälti varjoissa pysynyttä toimintaa Venäjää vastaan.

FT kertoo saaneensa viranomaisilta paikka- ja valokuvatodisteita omillaan toimivien hakkereiden ”hunaja-ansasta” ja sen seurauksista.

Ansa viritettiin ukrainalaisten saatua vihiä syrjäisestä venäläistukikohdasta Etelä-Ukrainan Melitopolin alueella. Valeprofiilien takaa toimivat hakkerit olivat esiintyneet kauniina naisina Facebookissa ja Venäjän sosiaalisen median palveluissa ja houkutelleet sotilaat lähettämään heille kuvia itsestään. Tämän jälkeen kuvat paikannettiin niissä näkyvien maamerkkien perusteella ja tukikohdan sijainti välitettiin eteenpäin Ukrainan asevoimille.

– He [venäläiset] lähettävät paljon kamaa naisille todistaakseen, että he ovat sotureita, hakkeri Nikita Knysh sanoo FT:lle.

Muutamaa päivää myöhemmin hakkerit katsoivat televisolähetystä, jossa näytettiin Ukrainan tykistöä tuhoamassa heidän paljastamaansa Venäjän tukikohtaa.

– Ensimmäinen ajatukseni oli, että minusta on hyötyä, että voin auttaa maatani, Maximina jutussa esiintyvä hakkeritiimin jäsen sanoo.

– Sitten tajusin haluavani enemmän – haluan löytää lisää tukikohtia, uudestaan ja uudestaan, Maxim jatkaa.

A group of Ukrainian hackers used fake profiles of attractive women on social media to trick Russian soldiers into sending photos that they geolocated.

They shared the info with the Ukrainian military.

In a few days, the base was destroyed by Ukrainian artillery.

Source: @FT

