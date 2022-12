Naisia pörssiyhtiöiden johtoryhmissä ennätysmäärä

Naisten osuus pörssiyhtiöiden johtoryhmissä on tänä vuonna ennätyksellisellä tasolla, selviää Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajakatsauksesta. Naisten osuus on noussut 28 prosenttiin ja suurissa pörssiyhtiöissä kivuttiin ensimmäistä kertaa yli 30 prosenttiin.

Toimitusjohtajina ja pörssiyhtiöiden liiketoimintojen johdossa naisia on kuitenkin edelleen vähän.

Keskisuurissa yhtiöissä naisten osuus laski viime vuoden ennätystasosta yhdellä prosenttiyksiköllä 29 prosenttiin. Pienissä pörssiyhtiöissä naisten osuus johtoryhmien jäsenistä säilyi ennallaan 22 prosentissa.

Jo noin 30 prosentissa pörssiyhtiöistä naiset ja miehet ovat johtoryhmässä tasapuolisesti edustettuna.

Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Ville Kajalan mukaan pörssiyhtiöt ovat selvästi kiinnittäneet huomiota johtoryhmien monimuotoisuuteen ja kehityssuunta on oikea. Parannettavaa on kuitenkin edelleen.

– Niiden yhtiöiden, joiden johtoryhmässä ei ole yhtään naista, määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna jo toista vuotta peräkkäin. Lisäksi naisten osuus sekä liiketoimintojen johdossa että talousjohdossa pysyi edellisvuoteen verrattuna ennallaan ja on kokonaisuudessaan varsin alhaisella tasolla. Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajaksi edetään yleensä näistä tehtävistä, sanoo Kajala.

Vuonna 2026 voimaan tulevat lakisääteiset hallituskiintiöt saattavat Kajalan mukaan jo tulevina vuosina vaikuttaa siihen, että osa johtoryhmien nykyisistä naisjäsenistä siirtyy hallitusammattilaisiksi ja siten johtoryhmästä poistuvien naisten määrä kasvaa.

– Jos näin käy, johtoryhmätasolla naisten osuuden säilyminen edes ennallaan edellyttäisi sitä, että naisten osuus uusista nimityksistä kasvaisi selvästi nykyisestä, sanoo Kajala.

Naisia liiketoimintojen johdossa suhteellisesti eniten suurissa pörssiyhtiöissä

Naisten osuus liiketoimintajohdosta oli pitkään suurin pienissä pörssiyhtiöissä. Tänä vuonna naisten osuus suurten pörssiyhtiöiden liiketoimintajohdosta nousi yhdellä prosenttiyksiköllä 18 prosenttiin, kun viime vuonna osuus oli 17 prosenttia.

Keskisuurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus liiketoimintajohdosta pysyi lähes ennallaan. Pienissä pörssiyhtiöissä laskeva trendi jatkui neljättä vuotta peräkkäin ja naisten osuus liiketoimintajohdosta putosi seitsemään prosenttiin, kun osuus vielä vuonna 2021 oli kymmenen prosenttia. Naistoimitusjohtajien määrä väheni yhdellä yhdeksään.

Liiketoiminnan johtamisvastuuta on edelleen Kajalan mukaan varsin harvalla johtoryhmän naisjäsenellä.

Keskuskauppakamari on edistänyt naisjohtajuutta pitkään ja menestyksekkäästi itsesääntelyn keinoin. Keskuskauppakamari on vuodesta 2012 lähtien järjestänyt Naisjohtajien mentorointiohjelmaa, johon on osallistunut jo yli 300 naisjohtajaa.