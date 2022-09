Nainen vapautetusta kylästä: He olivat roskajoukkoa, varastivat vanhusten kengätkin

BBC:n mukaan Natalian, 50, kasvot kirkastuvat, kun hän muistelee vapautumishetkeä, kun miehittäjät ajettiin hänen kylästään Novovoznesenskesta eteläiseltä Hersonin alueelta.

Natalia viljeli maata rauhassa ja hiljaisuudessa, kunnes venäläiset saapuivat 29. maaliskuuta.

– Mitä he eivät tuhonneet, he varastivat mukaan lukien haarukat ja lusikat ja kengät eläkeläisen jaloista. He olivat roskajoukkoa, hän kertoo BBC:n toimittajalle.

Vapaus tuli 2. syyskuuta.

– Kun asevoimamme saapuivat, olimme kellarissa. He kysyivät ukrainaksi: ”Onko kukaan elossa?” ja tajusin, että he olivat meikäläisiä. He olivat niin komeita, niin kauniita varsinkin verrattuna fasisteihin (hänen terminsä venäläisjoukoille).

– En tiennyt, mitä tehdä heidän kanssaan – pitäisikö minun halata heitä vai pitääkö heitä kädestä? Kosketin heitä ja olin hyvin onnellinen.

Huolimatta Ukrainan viimeaikaisesta etenemisestä, venäläisten hallussa on edelleen noin viidesosa Ukrainasta, mukaan lukien Hersonin kaupunki.

Herson oli ensimmäinen suuri Ukrainan kaupunki, joka joutui venäläisten haltuun Krimin niemimaan pohjoispuolella, jota Venäjä on laittomasti miehittänyt vuodesta 2014 lähtien.

BBC kertoo tavoittaneensa Hersonista siellä edelleen asuvan naisen, jonka mukaan venäläiset ovat alkaneet pitää matalampaa profiilia.

– Viimeisten kahden tai kolmen päivän aikana armeija näyttää olevan hieman hiljempaa. He näkyvät vähemmän kahviloissa ja ravintoloissa. Jos katutaistelut alkavat, se on erittäin vaarallista. Mutta istun kellarissa päiviä tai viikkoja tarvittaessa. Haluan nähdä armeijamme täällä ja kiittää heitä. Haluan nähdä voiton, hän sanoo.

Voittoa odottaa myös kaupungin sisällä aktivistiverkosto, joka vastustaa venäläisiä. He keräävät tiedustelutietoa sotilasasemista ja välittävät sitä Ukrainan joukoille. Vastarinnan jäsen kertoi BBC:lle, että heitä metsästetään.

– Venäläiset etsivät paikkoja, joista valokuvataan. Strategisten näköalan omaavien kohteiden lähellä on massaetsintöjä. Kuluneen viikon aikana on ollut kaksi tapausta, joissa ihmisiä vietiin kadulta.

Hänen mukaansa etulinjan uutiset tuovat kuitenkin toivoa.

– Ihmiset ovat nyt erittäin rohkaistuneita etenemisestä Harkovan ympärillä. Monet toivovat, että olemme seuraavia.