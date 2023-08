Nainen pidätetty Volodymyr Zelenskyin salamurhasuunnitelman yhteydessä

SBU kertoo pidättäneensä venäläisen naisen, ”joka valmisteli Venäjän ilmaiskua Mykolaivin alueella Ukrainan presidentin vierailun aikana”, uutisoi CNN.

Väitetty ilmiantaja keräsi Volodymyr Zelenskyin äskettäisen Etelä-Ukrainan Mykolaivin alueen matkan aattona tiedustelutietoja suunnitellusta vierailusta. Zelenskyi oli alueella heinäkuun lopussa.

SBU sanoi lausunnossaan, että väitetty salaliitto ”yritti selvittää valtionpäämiehen likimääräisen reitin ajan ja sijaintiluettelon alueella”.

SBU oli kuitenkin saanut tietoa ”epäillyn kumouksellisista toimista” ja ryhtyneet lisäturvatoimiin.

Naisen viestintää valvoessaan SBU oli todennut, että hänen tehtävänään oli myös tunnistaa Ukrainan asevoimien ammuksia sisältävien sähköisten sodankäyntijärjestelmien ja varastojen sijainti.

Tutkinnan mukaan epäilty asui Etelä-Ukrainan Otšakivistä ja oli entinen myyjä sotilasliikkeessä. Hänen kerrotaan matkustaneen alueella ja kuvanneen ukrainalaisten kohteiden sijaintia.

Naisen nimeä ei ole annettu julkisuuteen.

