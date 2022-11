Näin Ylen juttu levisi Venäjän propagandaan – Ukraina ryöpyttää uutista valheeksi

Ukraina arvostelee kovin sanoin Ylen juttua asesalakuljetuksesta. Ukrainan kulttuuri- ja tiedotusministeriön alainen strategisen viestinnän keskus arvostelee Twitterissä suomalaisuutisen olevan ”jälleen eräs venäläinen vale”.

Keskusrikospoliisin ylikomisario Christer Ahlgren kertoi tästä löytyvässä jutussa, että viranomaisella on ”tiedustelutietoihin perustuvia viitteitä” Ukrainasta rikollisille Suomeen päätyneistä aseista. Aseita olisi Ahlgrenin mukaan löydetty myös Ruotsista, Tanskasta ja Hollannista.

Ukrainalaisten juttuun kohdistamasta ryöpytyksestä kertoi ensin Iltalehti.

Pitkässä Twitter-ketjussa kerrotaan, että Ukrainan Suomen-suurlähetystö on pyytänyt lisätietoa poliisilta. Viranomaisen sanotaan vastanneen, ettei mitään vahvistettua tietoa tällaisesta ole. Ukrainan sisäministeriö on taas lähettänyt Europolin kautta tietopyynnön asiasta Suomelle, Ruotsille ja Tanskalle.

Ylen jutun tästä löytyvässä englanninkielisessä versiossa ei ensin kerrottu, että epäily perustuu ”alustaviin tiedustelutietoihin”. Tämä maininta lisättiin jutun merkinnän mukaan vasta myöhemmin. Alkuperäisen jutun kirjoittanut toimittaja Kirsi Heikel kertoi asiasta Twitterissä vastauksena Ukrainan strategisen viestinnän keskukselle.

– Englanninkielinen käännös artikkelista oli valitettavasti harhaanjohtava, Heikel totesi.

Asian vaiheita tässä kertaavan tunnetun ukrainalaisen valeuutisten torjuntaan keskittyvän Stop Fake -sivuston mukaan juttu on levinnyt laajalle Venäjän propagandassa. Asiasta on kerrottu useissa venäläismedioissa.

Jopa Venäjän liittoneuvoston eli senaatin viestintävaliokunnan puheenjohtaja Aleksei Pushkov kommentoi uutista, luonnehtien sitä ”hyödylliseksi tiedoksi suomalaisille poliitikoille ja kansalaisille”.

Stop Fake kertoo julkaisussaan ottaneensa artikkelista yhteyttä Ylen Kirsi Heikeliin. Toimittajan kerrotaan luottavan KRP:n antamiin tietoihin ja luonnehtineen niitä ”alustavaksi tiedustelutiedoksi”. Stop Faken mukaan englanninkielisen Ylen jutun muutokset tehtiin tämän viestinvaihdon jälkeen.

Ukrainan sisäministeriö totesi Telegramissa Kremlin propagandistien hyödyntävän ”ulkomaisten toimittajien työn hedelmiä” ja syyttää toimittajien käyttävän vahvistamattomia lähteitä.

Stop Faken mukaan Venäjä pyrkii saattamaan länsimaisen aseavun Ukrainalle huonoon valoon.

– Tavoitteena on vakuuttaa eurooppalaiset siitä, että heidän hallitustensa Ukrainalle Venäjän hyökkäyksen torjuntaan toimittamat aseet päätyvät rikollisten toimijoiden käsiin.

