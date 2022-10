Näin Vladimir Putin vitsaili ydinsodasta

Venäjän presidentti Vladimir Putin laski leikkiä ydintuhosta Valdai-klubin haastattelutilaisuudessaan.

Venäläinen ulkopolitiikan kommentaattori, päätoimittaja ja Valdai-klubin tutkimusjohtaja Fjodor Lukjanov haastatteli Putinia presidentin pitkän puheen jälkeen.

Lukjanov nosti esiin Putinin neljän vuoden takaiset puheet samassa tilaisuudessa. Tuolloin presidentti kohautti kommenteillaan ydinsodasta.

– Hyökkääjän tulisi tietää, että kosto on väistämätön, että hänet tuhotaan, ja me olisimme hyökkäyksen kohteita. Me pääsisimme taivaaseen marttyyreinä ja he [hyökkääjät] vain kuolisivat. Heillä ei olisi aikaa edes katumukseen, Putin muun muassa totesi.

Venäjä oli samana vuonna esitellyt Vladimir Putinin tulikivenkatkuisessa puheessa uusia eri kehitysvaiheissa olevia ydinasejärjestelmiä.

Fjodor Lukjanov toteaa alta löytyvällä videolla Putinin tuolloisen lausunnon herättäneen huolta ja summaa sen puheiksi ”kaikkien paratiisiin päätymisestä” . Hän kysyy nyt Venäjän presidentiltä, ”eihän sinne ole kiire”.

Tässä vaiheessa Vladimir Putin päättää heittää tilanteen vitsiksi ja pitää pitkän tauon, tuijottaen Lukjanovia.

– Te pohditte. Tämä on jo itsessään jollain tavalla hälyttävää, Lukjanov sanoo.

Yleisöstä kuuluu hermostuneita naurahduksia.

– Tein sen tarkoituksella säikyttääkseni sinut, Putin lopulta heittää takaisin virnuillen.

– Vaikutus saavutettu, hän jatkaa.

Videon Twitterissä jakanut BBC:n Venäjän median seurantaan keskittyvä toimittaja Francis Scarr toteaa, että ”ei ole montaa vähemmän hauskaa asiaa kuin Vladimir Putin, joka yrittää vitsailla ydinsodasta”.

Ydinaseita on korostettu viime aikoina Kremlin sotaretoriikassa. Venäjällä on myös parhaillaan käynnissä Grom-ydinaseharjoitus, jossa testataan kaikkien Venäjän ydinasetriadin osien asejärjestelmiä. Presidentti Putin valvoi ohjusammuntoja keskiviikkona. Moskova on myös esittänyt erikoisia ja täysin perättömiä väitteitä ukrainalaisten ”likaisesta pommista” ja valeohjuksista.

Useimpien asiantuntijoiden mukaan sapelinkalistelun tavoitteena on nakertaa länsimaiden halua tukea Ukrainaa.