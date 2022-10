Näin Venäjän tuhoama kerrostalo korjattiin – “rakennamme kaiken uudelleen”

Ukrainan puolustusministeriö on jakanut Twitterissä kuvia kiovalaisesta kerrostalosta, joka on korjattu sen jälkeen, kun Venäjän ohjukset iskivät siihen aivan sodan alussa.

– Tämä rakennus Kiovassa vaurioitui venäläisen ohjushyökkäyksen jälkeen laajamittaisen sodan ensimmäisenä yönä.

– Vapautamme maamme. Rakennamme uudelleen kaiken, mitä terroristit ovat tuhonneet, ministeriö kertoo Twitterissä.

This building in Kyiv was damaged after a russian missile attack on the first night of the large-scale war.

We will liberate our land. We will rebuild everything the terrorists have destroyed. pic.twitter.com/M3mAFsakyJ

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 29, 2022