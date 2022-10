Näin Venäjän lehdet kertovat Vladimir Putinin syntymäpäivästä

Venäjän tarkasti ohjaillussa mediassa on käsitelty laajasti presidentti Vladimir Putinin 70-vuotissyntymäpäivää.

Moskovskij Komsomolets kysyy artikkelissaan, miksi Putin on ”kääntänyt maailman ylösalaisin”. Lehden mukaan presidentti on asettanut itselleen tehtävän, joka tarkoittaa ”taistelua Venäjän johtavan aseman palauttamiseksi maailmassa”.

Komsomolskaja Pravda kehuu Vladimir Putinin muuttaneen valtakautensa aikana Venäjää ja luettelee presidentin saavutuksia. Lehden listauksessa mainitaan ”voitto Tshetsheniassa”, ”maa-alueiden palauttaminen”, taloudelliset uudistukset sekä Sochin olympialaisten ja jalkapallon MM-kisojen järjestäminen.

– Josif Stalinin jälkeen Venäjä ei enää kasvanut. Se vain menetti vähitellen osia alueestaan. Nikita Hrushtshov antoi pois Krimin, Boris Jeltsin päästi neuvostotasavallat menemään venäläisväestönsä kanssa. Mutta Putinin aikana Venäjä palauttaa historiallisia alueitaan, Komsomolskaja Pravda kirjoittaa.

Teksteissä sivuutetaan Ukrainan sodan myötä asetettujen pakotteiden aiheuttamat vahingot Venäjän taloudelle sekä maan sulkeminen pois kansainvälisestä urheilusta. Venäläismediassa jopa väitetään, että ”venäläisillä ei ole koskaan ollut yhtä paljon vapautta ja vaurautta kuin nyt”. Ukrainan sodan alkamisen jälkeen toisinajattelijoita on vainottu yhä laajemmin. Kaikki itsenäiset mediatoimijat on pakotettu lopettamaan.

Izvestija-lehti käy läpi Vladimir Putinin aiempina vuosina saamia syntymäpäivälahjoja. Näihin lukeutui muun muassa moskovalaisen opiskelijan lähettämä eroottinen kalenteri itsestään ja Moldovan entisen presidentin antama lasinen krokotiili.

BBC:n seurannan mukaan juhlapäivä jäi vähemmälle huomiolle Kommersant-talouslehdessä, joka varoitti ydinaseiden käyttämisen johtavan ”täysimittaiseen strategiseen eristykseen” ja mahdollisesti laajempaan sotaan.

– On ymmärrettävä, ettei taktisten ydinaseiden käyttö takaa etulyöntiaseman saamista. Niiden sotilaallinen hyöty on kyseenalainen, lehti toteaa.

As Vladimir Putin turns 70, one Russian paper says he has “turned the world upside down.” Another advises Moscow against using tactical nuclear weapons in Ukraine: “It risks sparking a full-scale nuclear war & complete strategic isolation." #ReadingRussia https://t.co/LDxQwrmbn5 pic.twitter.com/lpqVevcHi2

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) October 7, 2022