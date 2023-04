Näin Venäjän koululaisille kerrotaan sodasta

Venäjän opetusministeri Sergei Kravtsov on esitellyt uutissivusto Meduzan mukaan uuden oppikirjan 11. luokkalaisille.

Historian tunneille tarkoitetussa kirjassa käsitellään myös Ukrainan sotaa, josta Venäjällä käytetään termiä ”sotilaallinen erityisoperaatio”.

– Sotilaallinen erityisoperaatio herätti maan väestössä halun auttaa ja tukea siihen osallistuvia. Vapaaehtoinen joukkoliike on syntynyt kaikkialle Venäjän alueille, kirjassa kerrotaan uutistoimisto Tassia lainaavan Meduzan mukaan.

Venäjän opetusministeriön mukaan uusi oppikirja otetaan käyttöön kouluissa lukuvuodesta 2024-2025 alkaen.

Uutissivusto Mediazona on myös kertonut, kuinka koululaisten oppikirjoista on poistettu viittauksia Ukrainaan ja Kiovaan.

– Meillä on tehtävänä saada asia näyttämään siltä, että Ukrainaa ei yksinkertaisesti ole olemassa, oppikirjoja tekevän kustantamon työntekijä kertoo.

This is how russia rewrites the history. We can witness it in real time🙃#Russianpropaganda

All references to #Kyiv have been cut out of the new russian textbooks for the 4th grade, Mediazona reports.

The edited textbooks should reach schools by the end of spring.@nexta_tv

1/3 pic.twitter.com/BZh2eGB55r

— Mariia Kramarenko (@KramarenkoMari3) April 19, 2023