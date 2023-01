Näin Venäjän joukkoja tuhotaan Soledarissa – ”tykistö ja tiedustelu toimivat”

Ukrainalainen sotilas kertoo WarTranslated-sivuston englanniksi kääntämässä tuoreessa videoviestissä (jutun alla) rintamatilanteesta Soledarin ja Bahmutin kaupunkien ympäristöissä Itä-Ukrainassa.

Venäjän joukot kiihdyttivät vuodenvaihteen jälkeen hyökkäystään Donetskin alueella sijaitsevaan Soledarin kaupunkiin.

Wagner-ryhmän palkkasotilaat saivat kovista tappioista huolimatta alueen haltuunsa, vaikka Ukrainan joukkojen on kerrottu taistelevan edelleen suolakaivoksistaan tunnetun Soledarin länsipuolella.

– Soledarissa yksikkömme ylläpitävät puolustusta määrätyillä linjoilla ja tuhoavat täysin hävitetyssä kaupungissa operoivia vihollisen jalkaväkiryhmiä, ukrainalainen sotilas sanoo videolla.

– Tykistö, kranaatinheittimet ja ilmatiedustelu toimivat tiiviissä yhteistyössä. Vihollisen yksiköt paikannetaan ja tuhotaan. Vihollinen ei pysty käyttämään kunnolla panssaroituja ajoneuvoja panssarintorjuntamme vuoksi.

Sotilaan mukaan Bahmutissa Ukrainan joukkojen puolustuslinjat ympäröivät kaupunkia.

Venäjän joukkojen kerrotaan kohdistaneen Bahmutin etelä- ja itäosiin tammikuun alusta saakka voimakasta tykistötulta.

– Tykistötuli on kuitenkin pysynyt enemmän tai vähemmän samalla tasolla, ukrainalainen sotilas kertoo.

– Kaupunkia tuhotaan, mutta puolustusta ylläpitävät joukkomme pysyvät asemissaan.

Update from Soledar/Bakhmut, 18 January. Soledar – the enemy is being destroyed in the city. Bakhmut – defense is holding, high command fully aware of the operational situation – Kiyanyn. pic.twitter.com/AvfimJmoYq

— Dmitri (@wartranslated) January 18, 2023